Covid-19, Bra: una nuova guarigione e, purtroppo, un nuovo decesso

“Ho ricevuto comunicazione dall’ASL CN2 di una nuova guarigione dal virus e si tratta di una persona residente a Bra. Ha avuto un percorso molto lungo, ma la battaglia è stata vinta! Purtroppo, però, mi hanno comunicato un nuovo decesso, legato alla casa di riposo I Glicini“, ha dichiarato poco fa (in diretta telefonica a Radio Braontherocks) il sindaco Gianni Fogliato, relativamente all’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria per il Covid-19, per quanto riguarda la città della Zizzola.

In attesa di conoscere il nuovo dato specifico ai residenti braidesi, la mappa dei contagi della Regione Piemonte sugli attualmente positivi a Bra (ma che non suddivide residenti e non residenti) dichiara 108 casi, aggiornati alle 8,45 di questa mattina.