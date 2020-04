Nuovo bollettino sanitario sull’emergenza Covid-19, a Bra

Sindaco Fogliato: "Non sono in grado di fornire il dato specifico rispetto ai residenti braidesi, in quanto l'ASL non me lo ha comunicato. Facendo riferimento alla mappa dei contagi della Regione Piemonte sugli attualmente positivi a Bra, ma che non suddivide residenti e non residenti, contiamo 99 persone. Comunico una persona guarita e, purtroppo, un decesso"

Rispetto all’ultimo aggiornamento sul numero di residenti attualmente positivi al Covid-19, per il territorio comunale di Bra, nel tardo pomeriggio di oggi il sindaco Gianni Fogliato è intervenuto in diretta (telefonicamente) a Radio Braontherocks, con un nuovo bollettino sanitario.

“Oggi non sono in grado di fornire il dato specifico rispetto ai residenti braidesi, in quanto l’ASL non me lo ha comunicato. Facendo riferimento alla mappa dei contagi della Regione Piemonte sugli attualmente positivi a Bra, ma che non suddivide residenti e non residenti, contiamo 99 persone. Rispetto agli ultimi aggiornamenti in mio possesso, comunico una persona guarita e, purtroppo, un decesso.

Non si tratta di un braidese, ma di un albese, però voglio ricordare con grande riconoscenza la figura di Gian Carlo Canavese (ex membro del Cb club Alba ed ex presidente della sezione provinciale della Federazione italiana radioamatori-Servizi emergenza radio ndr), scomparso prematuramente. Era molto impegnato nel mondo del volontariato e fu protagonista, anche a Bra, con alcune iniziative“.