Coronavirus: a Villanova Mondovì 54 casi e 8 decessi

Salgono a 54 i casi confermati di Coronavirus covid-19 nel comune di Villanova Mondovì: è quanto si apprende in base all’ultimo aggiornamento ricevuto dal sindaco Turco alle ore 8 di oggi, lunedì 13 aprile, dalla Regione Piemonte. Sono invece 8 le persone purtroppo decedute.

“L’incremento è dovuto ai risultati dei tamponi effettuati su ospiti e operatori sanitari delle Case di Riposo dei Comuni limitrofi. – spiega l’Amministrazione Comunale – Per maggior trasparenza, informiamo la cittadinanza che il portale della Regione Piemonte, correttamente ripreso dai media locali, risulta aggiornato in tempo reale con i dati in possesso della Regione stessa. La comunicazione dei contagi ai Comuni non avviene in parallelo e sussistono, in alcuni casi, discordanze di dati che il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, ha il compito di verificare prima di diffondere comunicazioni ufficiali alla cittadinanza“.