Incidente stradale questo pomeriggio a Bagnolo Piemonte dove un’auto è finita fuori strada, secondo quanto risulta per evitare un animale (un gatto) che stava attraversando la carreggiata.

Sul posto, in Via Cavour, i Vigili del Fuoco del Comando di Cuneo, carabinieri e 118 per prestare le prime cure alla conducente del mezzo, elitrasportata all’Ospedale di Cuneo in codice giallo.