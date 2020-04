Coronavirus: l’impatto dell’epidemia sul distretto della frutta saluzzese

A fronte della straordinaria emergenza causata dall’epidemia di Covid 19, i principali protagonisti del distretto della frutta del saluzzese accomunati, con diverse motivazioni, dalla preoccupazione per l’imminente stagione di raccolta, hanno condiviso l’esigenza di confrontarsi in video conferenza nella mattinata di giovedì 9 aprile.

Presenti i referenti dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Lagnasco, Saluzzo e Verzuolo, di Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Confcooperative, Asprofrut, Jolly Fruit, Joinfruit, Lagnasco Group, Ortofruit Italia, Rivoira e Solfrutta, ne sono scaturite alcune riflessioni pienamente condivise.

Tutti hanno convenuto di sollecitare le Istituzioni regionali e nazionali affinché si facciano parte attiva per il reperimento della manodopera necessaria alla imminente stagione, nonché per garantire risposte adeguate alla domanda abitativa della manodopera stagionale.

Altra necessità è che la Conferenza Stato – Regioni affronti urgentemente il tema della defiscalizzazione dei carichi contributivi sui salari per garantire maggior equità e competitività sia a livello nazionale che europeo e liberare risorse che le aziende possano investire sull’ospitalità della manodopera.

In considerazione di quanto emerso, è stata formulata ed inviata una richiesta in tal senso al Presidente della Regione Piemonte e all’Assessore Regionale all’Agricoltura sottoscritta da tutti i 15 attori presenti all’incontro.

Stimatissimi Presidente Alberto Cirio

Assessore all’Agricoltura Marco Protopapa

Regione Piemonte

Oggetto: situazione stagionali agricoli nel Saluzzese

Cari Presidente e Assessore, questa nota nasce a seguito della video conferenza tenutasi il 9 aprile alla presenza dei referenti dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Lagnasco, Saluzzo e Verzuolo, di Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Confcooperative, Asprofrut, Jolly Fruit, Joinfruit, Lagnasco Group, Ortofruit Italia, Rivoira e Sol Frutta e raccoglie alcune riflessioni condivise.

Ve la sottoponiamo affinché la Regione possa farle propria e sostenerla:

1. Vista la difficile situazione relativa all’epidemia di covid 19/coronavirus che non permette l’apertura delle strutture di accoglienza del Pas e di quelle diffuse sul territorio, chiediamo alla Regione Piemonte di farsi carico di forme di sostegno dirette alle aziende agricole e/o tramite i comuni per l’alloggiamento della manodopera stagionale.

2. Segnalare con forza alla conferenza Stato/Regioni:

a) l’ineludibile necessità di introdurre modi agili di reperimento e assunzione di manodopera locale (cassintegrati, disoccupati, percettori reddito di cittadinanza, studenti, pensionati attivi ecc.), per garantire la effettiva disponibilità di forza lavoro nella campagna 2020, anche attraverso una radicale semplificazione del voucher agricolo;

b) la necessità di defiscalizzare i carichi contributivi dei salari per garantire una maggior equità nella competitività sia a livello nazionale che europeo, più appetibilità alle retribuzioni e maggiori risorse alle aziende da investire sull’ospitalità della manodopera;

c) l’urgenza di introdurre una piattaforma nazionale per l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Cordiali saluti

Comune di Costigliole Saluzzo

Comune di Lagnasco

Comune di Saluzzo

Comune di Verzuolo

Coldiretti

Confagricoltura

CIA

Asprofrut

Joinfruit

Jolly Fruit

Lagnasco Group

Ortofruit

Rivoira SpA

Solfrutta

Confcooperative