Salgono a quattro i casi complessivi di positività al Coronavirus sul territorio di Bagnolo Piemonte: il sindaco Fabio Stefano Bruno Franco ha infatti confermato, su comunicazione dell’Asl, due nuovi soggetti contagiati.

Registrato il primo decesso, gli altri tre pazienti bagnolesi affetti da Covid-19 si trovano ricoverati in ospedale. Sono state messe in atto tutte le procedure epidemiologiche per pervenire alle persone da porre in isolamento domiciliare fiduciario.