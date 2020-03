Mancano poche ore all’apertura ufficiale dell’Ospedale di Verduno Alba-Bra, che fungerà da vero e proprio Covid Hospital per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in Piemonte. Questa mattina infermieri e operatori sanitari hanno fatto il loro primo ingresso nella struttura, per prendere confidenza con gli ambienti della struttura dove da domani prenderanno in carico ed assisteranno i malati da Covid-19.

Ecco le prime immagini, pubblicate dalla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra: