Le conseguenze economiche del Coronavirus, a firma del prof. Giuseppe Tardivo

Riceviamo e pubblichiamo

“L’epidemia di coronavirus sta cambiando le condizioni sanitarie, le abitudini di vita, le relazioni sociali e le attività economiche degli italiani.

A livello mondiale siamo ancora in una fase di crescita esponenziale dell’epidemia. In Cina, dove il virus è partito, sembra che il contagio si sia fermato dopo aver raggiunto i 90.000 casi. In Italia l’epidemia non rallenta ancora. In molti dei paesi contagiati le prospettive sono di una rapida diffusione.

L’emergenza della crisi pandemica del coronavirus sta modificando in maniera drammatica l’agenda dei Governi nazionali e delle Istituzioni europee e Internazionali.

Era prevedibile ed era inevitabile.

I meccanismi che alimentano la crisi sono principalmente l’interruzione di parte della produzione e il blocco dei consumi nei periodi di diffusione più acuta dell’epidemia. Interi settori – come viaggi aerei, trasporti, turismo e ristorazione – sono fermi. La produzione, specie nella manifattura, dipende ormai in forte misura da modelli di produzione internazionale con componenti prodotte in decine di paesi diversi. Un sistema assai vulnerabile di fronte al blocco di attività legato all’epidemia.

Dopo la crisi del 2008 la perdita del 20% di capacità produttiva a livello globale è diventata permanente. Il rischio è che per effetto dell’epidemia si produca un analogo arretramento dell’economia italiana. Un altro meccanismo destinato ad aggravare la crisi – il più pericoloso – è quello della finanza. Tra il 19 febbraio e il 12 marzo 2020 alla borsa di Wall Street l’indice S&P500 ha perso il 25%. A Londra la caduta dell’indice FTSE100 è stata del 28%. Alla Borsa di Milano l’indice FTSE MIB ha perso il 40%.

L’instabilità finanziaria è destinata a crescere e non è stata fermata dalle nuove emissioni di liquidità. L’aggravarsi degli ‘spread’ dei tassi d’interesse tra titoli di stato italiani e tedeschi è un ulteriore elemento di grande preoccupazione.

Se l’Italia vuole dissipare questo rischio, adesso che il punto di partenza del debito pubblico è al 135% del Pil, avrà bisogno di due fattori: un po’ di fortuna, che aiuti ad allentare la morsa del virus, e un intervento europeo deciso e su più livelli.

Fino alla scorsa settimana la Banca Centrale Europea si mostrava relativamente ottimista, ritenendo che l’impatto, per quanto significativo, sarebbe stato limitato nel tempo e seguito da una rapida ripresa. Ora la situazione è radicalmente mutuata.

In uno studio pubblicato dal Centro di Ricerca Ref di Milano si stima che l’impatto negativo sul PIL Italiano 2020 possa oscillare in un intervallo tra -1% e -3%.

Non tutti i settori saranno colpiti allo stesso modo. Quelli maggiormente interessati, con variazioni negative tra il -10% e il -40% saranno il tessile-abbigliamento, i trasporti, gli alberghi e i ristoranti le attività ricreative e sportive.

Il primo settore a essere penalizzato dall’emergenza è comunque quello turistico-alberghiero. In Veneto le prenotazioni cancellate hanno toccato picchi del 90%, mentre in Friuli e, in particolare a Trieste, siamo all’80%.

La percentuale di cancellazione delle prenotazioni a Torino e provincia si attesta tra il 50% e 60% (ma con punte vicine al 90% in alcune strutture).

Federalberghi Torino stima per le imprese delle Città un calo di fatturato da 1,5 milioni a 2 milioni di euro (meno 30% rispetto al febbraio 2019 soltanto nella prima settimana di emergenza). Effetti negativi, seppure di entità più contenuta, sono previsti anche per quasi tutti i comparti manifatturieri, l’energia e le costruzioni.

Soltanto in Lombardia sono stati fermati 6000 lavoratori metalmeccanici, soprattutto nella zona rossa: Bergamo, Milano, Brescia e Cremona.

In questo contesto gli scenari di crisi stimati dall’agenzia di Rating Cerved ci ricordano che dietro l’impatto misurato in decimali o in punti di PIL vi è la contrazione degli occupati e, soprattutto, l’uscita dal mercato di numerose imprese.

Questo configura una perdita di competitività e capacità produttiva che rischia di essere permanente.

Che cosa fa l’Europa? L’Europa, dopo una prima fase di incertezza e di difficoltà, sembra ora trovare finalmente le strade giuste e le risposte per un più incisivo contrasto alle emergenze in atto. Ma un conto è gestire l’emergenza, un conto è gestire la situazione di un futuro ancora incerto e per certi versi drammatico.

Per contrastare il rischio sempre più evidente e sempre più attuale di una gravissima recessione economica, molto più grave di quella del 2008-2009, la Commissione Europea ha di fatto azzerato il Patto di Stabilità dando agli Stati Membri la massima spendibilità per le spese connesse al contrasto dell’epidemia.

E’ chiaro che ciò comporta, soprattutto per gli Stati con un alto grado di indebitamento, come l’Italia, un aggravarsi della loro posizione debitoria che peserà in modo siginificativo negli anni a venire e impatterà sulle giovani generazioni.

Verranno inoltre rivisti i criteri di valutazione degli aiuti di Stato.

Per riattivare un’economia allo stremo, saranno necessarie massicce iniezioni di liquidità nel sistema produttivo, concordate con l’Europa e libere da vincoli burocratici in deroga alle regole precedenti sugli aiuti di Stato.

Si parla molto di coronabond. Se sarà perseguita questa strada (ma già la Germania e l’Olanda hanno espresso un orientamento negativo) i coronabond non dovranno essere utilizzati come fonte di finanziamento della spesa corrente ma come messa in comune di risorse europee per avviare un ambizioso piano di ricostruzione di cui ci sarà estremo bisogno. Anche le linee di finanziamento agevolato di credito al sistema produttivo con un massiccio programma di acquisti di titoli da parte della BCE (fino a 750 miliardi di euro a cui si aggiungono i 120 già messi a disposizione) dovranno essere orientate al sostegno della ripresa economica.

In definitiva dopo lo tsunami del coronavirus emergerà una nuova struttura dell’economia e della finanza europea, finalizzata prioritariamente alla realizzazione del green deal e finanziata largamente da un’emissione di titoli garantiti da risorse proprie, che prefigurano l’emergere di una finanza autonoma a livello dell’Unione.

Le conseguenze nel medio/lungo periodo e i meccanismi con cui operare sono stati illustrati chiaramente da Mario Draghi nel suo intervento al G20 riassunto in un articolo riportato sul Financial Times che tutti dovremmo leggere.

In futuro le imprese dovranno fronteggiare perdita di reddito e di capacità produttiva, sottodimensionamento e conseguente contrazione di forza lavorativa con lo spettro di un sensibile aumento di disoccupazione. Una profonda recessione a livello globale appare inevitabile.

Come fronteggiare la crisi? E’ del tutto evidente che la risposta dovrà comportare una massiccia iniezione di liquidità (i pochi miliardi di euro finora stanziati dal Governo italiano appaiono al riguardo inconsistenti). Ciò comporterà un significativo incremento del debito (cioè della spesa pubblica). L’incremento del debito diventerà una caratteristica permanente della nostra futura economia. Sarà necessario usare totalmente tutte le risorse finanziarie disponibili. Un ruolo importante lo avrà il sistema bancario come diffusore capillare sulle imprese della maggior liquidità.

L’alternativa è una permanente e significativa distruzione della capacità produttiva e quindi della base fiscalmente imponibile, un consistente ridimensionamento della crescita economica e un impoverimento generalizzato della popolazione.

Sarà determinante nei prossimi mesi non descrivere l’Italia in modo sbagliato, soprattutto da parte di chi ha responsabilità di governo, perchè questo può comportare un danno grave alle nostre imprese, al turismo, al nostro Sistema Paese. Coraggio. Assieme ce la faremo!“.

Giuseppe Tardivo

Professore Onorario di Economia e gestione delle imprese, Università di Torino e Visiting Honorary Professor ESCP – Europe, Londra