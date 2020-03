Coronavirus, Cavallermaggiore: gli auguri del sindaco a Danilo Bono, nuovo consulente Ares del Lazio

Bono: "Il cammino per uscire da questa situazione e da questa emergenza, sarà ancora lungo. Nel Lazio la situazione è complessa, ma la stiamo monitorando. Mi sono subito messo a disposizione. Sono molto contento dell'imminente apertura dell'Ospedale di Verduno, come Covid Hospital. Ringrazio il sindaco Sannazzaro per il suo messaggio di incoraggiamento e buon lavoro. Lo saluto caramente!"

“Buon lavoro a Danilo Bono. Cavallermaggiorese, consulente dell’Azienda Sanitaria del Lazio per affrontare al meglio questo difficile periodo“. Questo l’augurio, del sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro, postato sul proprio profilo Facebook.

Danilo Bono (fossanese di nascita, con residenza a Cavallermaggiore ndr) è il nuovo consulente dell’Ares del Lazio (Azienda Regionale Emergenza Sanitaria), chiamato a fronteggiare l’emergenza dovuta al Covid-19, nella regione dell’Italia centrale. Il medico (fra i tanti incarichi, di spessore) fu a lungo ai vertici del 118 piemontese, già ex direttore generale dell’ASL CN2 ed ex direttore generale della sanità del Piemonte.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Danilo Bono, per alcune brevi dichiarazioni: “Il cammino per uscire da questa situazione e da questa emergenza, sarà ancora lungo. Nel Lazio la situazione è complessa, ma la stiamo monitorando. Mi sono subito messo a disposizione. Sono molto contento dell’imminente apertura dell’Ospedale di Verduno, come Covid Hospital. Ringrazio il sindaco Sannazzaro per il suo messaggio di incoraggiamento e buon lavoro. Lo saluto caramente!“.

A proposito di Cavallermaggiore, il primo cittadino (attraverso la pagina FB ufficiale del Comune) ha aggiornato la cittadinanza sulla situazione Coronavirus: “Mi è stato comunicato di una persona in più in isolamento fiduciario che va ad aggiungersi alle tre presenti fino a ieri. Confermo che al momento non abbiamo casi positivi nel nostro Comune. Da diverse parti mi raccontano che durante il giorno la città è semi deserta ed ordinata. Per questo desidero ringraziarvi e chiedervi di continuare con questo impegno anche nei prossimi giorni. Il presidente dell’Avis Valentino Piacenza mi ha chiesto di ricordare ai donatori che domenica mattina in sede ci sarà la donazione. Questo è un invito ad essere responsabili e generosi ancor più in questo momento. Per il resto restiamo a casa e continuiamo a rispettare le indicazioni“.