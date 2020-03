Chiusa Pesio: fermo il numero dei contagi. Il Sindaco Baudino: «Non abbassiamo la guardia, coraggio, ce la faremo!»

Il numero di contagiati nel comune di Chiusa Pesio rimane fermo a tre, tutti presso le loro abitazioni, in condizioni di salute stabile e con lievi sintomi influenzali.

Una piccola buona notizia che in questo periodo di emergenza vale moltissimo, segno che le misure restrittive adottate per il contenimento del virus stanno dando i primi risultati quindi NON dobbiamo abbassare la guardia, come spiega il Sindaco Claudio Baudino: «L’emergenza continua e quella che si è appena aperta si configura come una settimana decisiva. Senza farci false illusioni, prendiamo atto del trend positivo: mai come in questi giorni abbiamo bisogno di una buona notizia, capace di risollevare l’umore e darci nuova forza. Ma non abbassiamo la guardia: dobbiamo STARE A CASA, per non rendere vani gli sforzi fatti fino a ora.» – «Non mi stancherò mai di ringraziare i medici, gli infermieri, i volontari, le forze dell’ordine, i nostri commercianti, le associazioni, il personale comunale e scolastico, e tutte le persone che in queste ore ci stanno dimostrando ancora una volta che siamo una grande comunità. Coraggio Chiusa di Pesio, coraggio Piemonte, coraggio Italia: insieme ce la faremo!».

MERCATO E SPESA

Il mercato domenicale è sospeso.

Per fare la spesa può uscire una persona per famiglia, prestando attenzione a rispettare la distanza di un metro e indossando i DPI adeguati. Ai cittadini con patologie immunologiche/croniche e ai cittadini over 65 è particolarmente raccomandato di NON uscire di casa.

ATTIVITA’ COMMERCIALI CON CONSEGNA A DOMICILIO

Generi alimentari

Alimentari Anita 3392013963

Laura Dutto 3381451142

La Bottega di Pur 3334456262

Farmaci

Farmacia Levrone 0171734015

Conserve e piatti pronti

Agriturismo Antiche Macine 3395043094

Carne

Macelleria Gola 3495204078

Pizze e dessert (solo week-end)

Pizzeria Hello Louis 3494240352

Dolci

Cremeria il Quadrifoglio 3337427831(prenotazioni dalle lunedì al giovedì 9-12. consegna il sabato mattina)

Capi lavati e stirati

Lavasecco da Margie 3395269312

Casalinghi e detergenti

Pittavino casalinghi 3351777793

GIORNALI E PERIODICI

Edicola la Magna Carta 3914241867 aperta la mattina dalle 7 alle 12.30

BANCA E POSTA

BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi 8.20-12.30

UBI Banca 8.20-12.45

Poste Italiane lun/merc/ven 8.20-13.45

CIMITERI

Prorogata la chiusura del cimitero.

PROROGHE SCADENZE DOCUMENTI

Proroghe scadenza documenti Chiusa Pesio

DOCUMENTI DI IDENTITA’

E’ stata prorogata fino al 31 agosto la validità dei documenti di riconoscimento