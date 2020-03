Cuneo-Civitanova 3-0, coach Serniotti: “Bravi sia al servizio che in attacco”

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo ritrova la vittoria e centra tre punti importanti contro la Goldenplast Civitanova Marche nella nona di ritorno della Serie A3.

Soddisfatto al termine dell’incontro coach Serniotti: «Ci siamo impegnati molto durante gli allenamenti in queste tre settimane in cui non si sono disputate partite. Mi è piaciuto il buon approccio iniziale con una squadra che fin’ora ha fatto bene e contro la quale all’andata seppur con buone prestazioni eravamo tornati a mani vuote. Siamo stati bravi sia al servizio che in attacco, non a caso è stato premiato come miglior giocatore il regista della squadra».

Mvp della serata il capitano e regista biancoblu, Emiliano Cortellazzi: «Siamo finalmente riusciti a riproporre in campo l’impegno e l’attenzione che caratterizzano ogni nostro allenamento. Oggi è uscita la squadra e il carattere».