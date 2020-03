Alberto Cirio positivo al Coronavirus: arriva la telefonata del Presidente Mattarella

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha ricevuto la telefonata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel giorno in cui è risultato positivo al Coronavirus.

”Ringrazio di cuore il presidente Mattarella per il tempo e le parole dedicate a me e al nostro Piemonte – ha dichiarato Cirio -. Nell’augurarmi una pronta guarigione, ha espresso un pensiero di stima per il grande sforzo che tutto il sistema piemontese sta mettendo in campo per affrontare questa emergenza. L’ho ringraziato a nome di tutto il territorio. Sappiamo che lo lega un rapporto speciale alla nostra terra e noi, quando questo momento difficile sarà finalmente superato, ci auguriamo di poterlo ospitare presto in Piemonte”.