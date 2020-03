Marco Lorenzi: al Trasfusionale l’attività procede come sempre

“Siamo grati a tutti i donatori che stanno venendo a donare perché, anche in questi momenti che richiedono a tutti attenzione e impegno fuori dall’ordinario, grazie a loro si sta riuscendo a mantenere un supporto trasfusionale adeguato e di qualità”. Lo dichiara il direttore del Servizio Trasfusionale interaziendale Marco Lorenzi.

Tutte le attività ad alto consumo di emocomponenti in tutti gli ospedali stanno andando avanti come sempre. Gli interventi urgenti, gli interventi oncologici grandi e piccoli, i pazienti ematologici e in terapia cronica, gli emoglobinopatici, le emorragie acute e i traumi e tanti altri pazienti hanno bisogno come sempre delle donazioni di sangue.

“Stiamo tutti toccando con mano disagi e complicazioni – conclude il dr. Lorenzi – ma sappiamo che servono a proteggere il comune patrimonio di salute e il contributo dei donatori e delle loro associazioni è più di sempre determinante per raggiungere lo scopo”.