La Black Racing Squadra Corse si prepara per la nuova stagione

Nonostante l’attuale situazione sanitaria, che fino all’ultimo ha messo a rischio la partenza, i piloti della squadra cuneese sono riusciti a portare a termine i winter test effettuati sul prestigioso circuito portoghese De Algarve, in vista dell’inizio della Stagione agonistiche che sta per iniziare.

Assente il toscano Gabriele Cottini, la squadra diretta da Simone Barale è riuscita a far scendere in pista il neo acquisto Marco Cottone di Manta ed il reggiano Stefano Boselli.

“Un primo importante test, siamo già al livello di fine 2019 e la moto è perfetta – ha detto Boselli al termine della due giorni” mentre il compagno di squadra Cottone ha dichiarato “Dopo questo test ho iniziato a raccogliere sensazioni importanti per questa nuova avventura con la Black Racing, con la quale mi sono trovato a mio agio fin da subito”.

Presenti in pista anche i tester della squadra Thomas Mattioli, Davide Pezzi e Luca Bonini che hanno inanellato una serie di turni, utili per lo sviluppo delle moto in chiave 2020.

Confermata quindi la presenza nella Coppa Italia di Velocità per i piloti ufficiali Cottone, Boselli e Cottini, impegnati nella Pirelli CUP sia 600 che 1000, mentre il team manager Simone Barale sarà al via non più come wild card, ma come pilota ufficiale del Time Attack Series Italia con la BMW M Performance, forte del nuovo motore 3 litri da 300 Cv.