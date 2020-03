Dogliani, ci scrive l’ex sindaco Paruzzo: “Orgogliosi di raccogliere i frutti di quanto seminato negli anni passati”

Gentile direttore,

non avere più ruoli di responsabilità diretta nell’amministrazione di un Comune non ci impedisce di sentirci comunque orgogliosi per i frutti che sta dando oggi il lavoro fatto negli anni passati, anzi. Non è per vanto personale che vogliamo condividere con i suoi lettori e i nostri concittadini alcune buone notizie che riguardano il presente e il futuro del nostro paese; semplicemente ci pare giusto mettere in evidenza che, quando si opera mossi dalla voglia di fare bene per il proprio territorio, i risultati arrivano. Ed è un bene per tutti, a prescindere dal ruolo ricoperto.

In particolare, ci fa piacere portare all’attenzione sua e dei lettori alcuni progetti per cui la nostra Amministrazione si è attivata e che si sono da poco concretizzati o sono prossimi a farlo. Il primo finanziamento, ottenuto a fine 2019 per un totale di 20.000 euro, proviene da bando regionale rivolto agli enti locali presso il cui territorio hanno sede i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari, ed è destinato all’acquisto di attrezzature per i nostri vigili del fuoco.

L’altro progetto, per una cifra che ammonta a 360 mila euro, finanziato all’80 per cento dalla Regione Piemonte, riguarda l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, attraverso la sostituzione delle lampade ormai obsolete con dispositivi a led e la realizzazione di nuovi cablaggi, il tutto anche per ottenere una riduzione dei costi di gestione e di manutenzione.

Inoltre, ancora nel corso del 2020, è previsto che parta il grande “e-bike park” naturale progettato dal Gal Mongioie che richiederà un piccolo contributo da parte di Dogliani e permetterà di essere inseriti in un circuito di oltre mille chilometri di percorso che renderà le nostre colline ancora più appetibili da un punto di vista turistico, grazie a un forte richiamo per il turismo “outdoor”.

In ultimo, proprio in questi giorni, sono state installate le colonnine per la ricarica di auto elettriche all’interno del progetto portato avanti da “Enel X” e Gruppo EGEA. Si tratta di un altro importante tassello verso la mobilità elettrica che è praticamente a costo zero per Dogliani, dal momento che, in base all’accordo sottoscritto dalla nostra Amministrazione, il Comune ha l’impegno soltanto di mettere a disposizione i due parcheggi destinati alla ricarica.

Abbiamo ritenuto opportuno sottolineare il buon esito di iniziative promosse ancora sotto la nostra Amministrazione non perché ce ne venga riconosciuto il merito, ma perché abbiamo sempre operato per lo sviluppo di Dogliani e ci conforta constatare ancora una volta come seminare bene per il proprio territorio non sia mai fatica sprecata, anche quando i risultati richiedono tempi lunghi per maturare.

Franco Paruzzo