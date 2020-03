Coronavirus – In Piemonte le scuole restano chiuse, stop alle lezioni fino all’8 marzo: “Restiamo prudenti”

Ora è ufficiale e definitivo. Le scuole di tutto il Piemonte resteranno chiuse almeno fino all’8 marzo: è quanto è stato deciso dalla Regione Piemonte, precauzionalmente, dopo gli ultimi sviluppi dell’emergenza Coronavirus covid19.

Nonostante l’annuncio, lo scorso sabato, della riapertura degli istituti, per l’igienizzazione dei locali fra oggi e domani, ed il ritorno in classe previsto inizialmente per mercoledì 4, le istituzioni ed il Presidente Alberto Cirio hanno deciso di prorogare la sospensione delle attività per ogni scuola di ordine e grado ancora per tutta la settimana in corso. In assenza di una “zonizzazione” del territorio regionale, almeno per le scuole si è ritenuto necessario perseguire un principio di precauzione maggiore rispetto alle altre attività.

Ricordiamo che sono attualmente 52 i casi positivi al Coronavirus covid19 su tutto il Piemonte. Di questi, 12 sono ricoverati in ospedale: 6 ad Asti, 3 a Novara e 3 all’Amedeo di Savoia di Torino. Altri 3 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Sono invece 37 le persone in isolamento fiduciario domiciliare.

AGGIORNAMENTO ore 20.25 – “La decisione è stata assunta dal Presidente della Regione a fronte della richiesta di cautela espressa da medici e pediatri e dai tecnici dell’Unità di crisi. – spiega la Regione Piemonte – Lezioni sospese fino all’8 marzo: la proroga è stata decisa con una ordinanza firmata pochi istanti fa dal presidente della Regione Piemonte, sentito il Ministero della Salute.