Allerta Coronavirus: ad Alba si igienizzano le scuole, in attesa della riapertura (FOTO E VIDEO)

Un graduale ritorno alla normalità, quello iniziato questa mattina (lunedì 2 Marzo), al seguito delle ultime disposizioni dettate dal Nucleo Unità di Crisi della Regione Piemonte. A seguito della riapertura dei musei e delle sale cinema, anche gli istuti scolastici si sono preparati a riprendere il normale svolgimento delle lezioni didattiche, previsto per mercoledì 4 marzo ma ancora in forse (entro oggi la decisione della Regione Piemonte)

Come previsto dall’ultima circolare (emanata in data 29 Febbraio), oggi anche la città di Alba ha visto il rientro al lavoro del personale ATA (amministrativo tecnico e ausiliario), il quale in questi due giorni si occuperà di ripulire ed igenizzare tutti gli ambienti degli edifici scolastici. Inoltre, il lavoro dovrà essere svolto prestando un’approfondita attenzione alle disposizioni cautelari emanate dalla Regione.

In queste particolari circostanze, abbiamo avuto occasione di dialogare con il personale della scuola dell’infanzia bilingue e asilo nido della Città di Alba, che ci ha descritto come di igenificazione verrà svolto in questi due giorni. In modo da poter assicurare rientro, che sia per il 4 marzo o per la prossima settimana, sia per i bambini sia per le famiglie.

“Questa mattina, insieme al personale ATA, anche gli insegnanti sono rientrati in modo da poter programmare insieme il proseguimento delle attività didattiche – ha spiegato Consuelo Cagnasso, Direttrice delle attività didattiche della scuola. – al termine della programmazione, valuteremo la sistemazione del nido. In particolare, per quanto riguarda le disposizioni dei giochi, disponendoli in modo da poter agevolare i collaboratori a svolgere al meglio le loro mansioni. Oggi, abbiamo cominciato da un’approfondita ripulitura del refettorio e nello specifico dei servizi igenici. Invece, per la giornata di domani verranno riviste le classi e le sezioni della struttura.”

Nel video, l’intervista a Luciano Giri: Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’asilo nido e scuola materna Città di Alba