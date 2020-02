In corso la videoconferenza tra le Regioni e il Governo per definire ed ufficializzare le nuove misure di contenimento del Coronavirus covid19 e fronteggiare i prossimi giorni di emergenza nelle aree più colpite.

Da questa videoconferenza sarà presa dal Consiglio dei Ministri la decisione sull’eventuale riapertura, nei prossimi giorni, di scuole e luoghi di aggregazione, oltre al via libera per gli eventi in programma per quanto concerne, anche, il Piemonte.