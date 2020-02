Coronavirus, in Piemonte si torna a scuola da mercoledì. Via libera a manifestazioni ed eventi

In Piemonte, si torna a scuola da mercoledì 4 marzo: è quanto è stato deciso oggi (29 febbraio) dopo la lunga videoconferenza tra Regioni e Governo per definire le ulteriori misure di contenimento del Coronavirus covid19.

Lunedì tutte le scuole, di ogni ordine e grado, escluse le Università, riapriranno per una due giorni di igienizzazione, mentre mercoledì riprenderanno le lezioni. “Due giorni in più che ci permetteranno di monitorare l’evolversi della situazione” ha sottolineato il Presidente Alberto Cirio nella conferenza stampa.

Via libera, da domenica, anche gli eventi di natura religiosa per le funzioni ordinarie e, da lunedì, agli eventi e manifestazioni sportive, così come riaprono anche i luoghi di aggregazione come, per esempio, cinema e musei (Per i dettagli e per conoscere eventuali restrizioni, si attende il testo del DPCM)

CONTAGI

Totale dei test in Piemonte è di 308: 239 tamponi hanno dato esito negativo, in corso 19. “Casi probabili” positivi al virus in Piemonte sono complessivamente 45, di cui 24 facenti parte della comitiva astigiana in soggiorno ad Alassio. Sono sette i ricoverati. Al momento non esistono focolai piemontesi, ma casi legati ai cluster lombardi e liguri.