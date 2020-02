Bra spegne la Zizzola per M’illumino di meno

Venerdì 6 marzo torna “M’illumino di Meno”, la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sulla razionalizzazione dei consumi lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Radio 2 Rai cui anche Bra aderirà spegnendo l’illuminazione dell’edificio simbolo della città, ovvero la Zizzola. L’edizione 2020 della manifestazione è dedicata alla cura del verde. L’invito è quello di aumentare gli alberi intorno a noi, perché le piante, nutrendosi di anidride carbonica ed emettendo ossigeno, costituiscono delle “macchine meravigliose per invertire il cambiamento climatico”.

Nel corso della stessa serata avrebbe dovuto svolgersi la nuova edizione della “Converso city light”, corsa podistica non competitiva notturna organizzata dal comitato territoriale Uisp Bra-Cuneo e dalla Caffè Converso Running Crew con il patrocinio del Comune di Bra. L’evento, a cui è legata una raccolta fondi volta a sostenere la campagna nazionale “Un Albero in più”, è stato rinviato a data da destinarsi per effetto dell’ordinanza urgente emessa dal Ministero della Salute in accordo con la Regione Piemonte. Maggiori informazioni su www.uisp.it/bra.