Borgo San Dalmazzo: ecco come ottenere il rimborso per lo spettacolo “Due dozzine di rose scarlatte”

I biglietti già venduti dovranno essere restituiti per il rimborso entro e non oltre il giorno mercoledì 4 marzo 2020 ore 12.00

In seguito alla cancellazione (in ossequio all’ordinanza regionale sulla prevenzione del coronavirus) dello spettacolo teatrale “DUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE” previsto presso l’Auditorium Civico per il 29 febbraio si segnala che nell’immediata impossibilità di ri-calendarizzare lo spettacolo i biglietti già venduti dovranno essere restituiti per il rimborso entro e non oltre il giorno mercoledì 4 marzo 2020 ore 12.00 presso:

Ufficio Turistico di Borgo San Dalmazzo (Via Vittorio Veneto n. 19 – tel. 0171/266080)

orario: mer-gio-ven 08:30-12:30 e 14:30-17:30 – sab-dom 09:30-12:30 – lun-mar, festività: chiuso

cs