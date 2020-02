Verzuolo: tutte le info sulle misure preventive e le attività sospese

Anche il Comune di Verzuolo sta facendo la sua parte nel contenimento e nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-2019).

Ieri (lunedì 24 febbraio), sulla scorta dell’ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza di intesa con il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, sono stati affissi avvisi di sospensione delle attività in tutti i locali comunali dedicati ad attività di ricreazione, socializzazione o sport. Chiuse le scuole e i baby parking. Gli uffici comunali restano normalmente aperti, ma i cittadini sono invitati a recarvisi solo per questioni strettamente necessarie. Regolare lo svolgimento del mercato settimanale oggi, martedì 25 febbraio.

Una nota del responsabile programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari dr. Franco Ripa, del direttore regionale della sanità dr. Fabio Aimar e del coordinatore dell’Unità di Crisi dr. Mario Raviolo ha recentemente fornito chiarimenti rispetto all’ordinanza ministeriale. Infatti, specifica come non siano da intendersi sospese «attività che riguardano l’ordinario svolgimento della pratica di corsi sportivi ed amatoriali (es. allenamenti sportivi), escludendo l’utilizzo di spogliatoi e docce, salvo l’utilizzo dei servizi igienici». Inoltre, non rientrano «i centri linguistici privati, i centri musicali […] privi dell’afflusso di pubblico e le scuole guida» così come «tutte le attività economiche, agricole, produttive, sanitarie e socio sanitarie, commerciali e di servizio, ivi compresi i pubblici esercizi, le mense, i dormitori di pubblica utilità, i mercati».

«Affrontiamo con responsabilità e senza inutili allarmismi la situazione, rispettando le norme di prevenzione – è l’appello del sindaco Giancarlo Panero -. Solo così si supererà l’emergenza epidemiologica, garantendo il ben vivere della comunità».

cs