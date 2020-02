Rinnovato il Team Dirigente AIDO di Bra: nasce il gruppo giovani!

Venerdì scorso 21 Febbraio si è svolta l'assemblea ordinaria elettiva per il Gruppo Comunale AIDO "Nicoletta Gorna" Bra. Il team dirigente rimarrà in carica nel quadriennio 2020/2023.

In un momento nazionale particolarmente delicato, una bella e positiva notizia perché rivolta alla vita guardando positivamente al futuro.

Venerdì scorso 21 Febbraio si è svolta l’assemblea ordinaria elettiva per il Gruppo Comunale AIDO “Nicoletta Gorna” Bra. La nutrita presenza dei soci ha portato al rinnovo del team dirigente che rimarrà in carica nel quadriennio 2020/2023.

Al di là dei ruoli apicali della realtà territoriale legata all’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule (riconfermato all’unanimità Presidente Gianfranco Vergnano, Vice Presidente Vicario Sergio Provera, Amministratore Giuseppe Sibona, Segretaria Paola Rinaldi, Presidente Revisore dei Conti Paola Ballocco) la novità più importante e singnificativa per il nuovo mandato elettivo è indubbiamente la costituzione del Gruppo Giovani “under 30”.

Ad iniziare l’innovativo nuovo percorso rivolto alle giovani leve ed al domani, Anna Vergnano che coordinerà, per volontà dell’assemblea dei soci AIDO, i “compagni di viaggio” Vittoria Agnelli e Davide Mina nel promuovere, informare e dar cultura ad un argomento non sempre facile legato al “dono” per un utile occasione di speranza per i tanti malati, oltre 8.800, in lista d’attesa per un trapianto.

A completare validamente i ranghi del Consiglio Direttivo la new entry Lorenzo Bastino che con i suoi 92 anni ha voluto rendere evidente che “il dono” e l’impegno al sociale non ha età.

Entra in squadra, vista la fattiva collaborazione fornita ad AIDO anche Paolo Carnevale, conosciuto ed apprezzato braidese del mondo dello sport, unitamente ai riconfermati Gianfranco Bertello, Massimo Borrelli, Massimo Somaglia e Rosangela Tibaldi.

cs