Coronavirus: 283 contagiati in tutta Italia, sono sempre 3 in Piemonte

Nuovo punto stampa della Protezione Civile in corso a Roma per aggiornare sulla diffusione al Coronavirus covid-19 in Italia: al momento, ore 12, sono 283 i contagiati in tutto il Paese, così come ha affermato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, con 7 persone decedute ed una guarita.

Fortuatamente, invariato il numero dei casi in Piemonte: si tratta di tre unità, tutte registrate in provincia di Torino. Ricordiamo che nella serata di ieri, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha chiarito i punti dell’Ordinanza che ha disposto la sospensione degli eventi e della chiusura di scuole e luoghi di aggregazione. Qui il video: