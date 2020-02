Coronavirus, Frediani (M5S): “Regione Piemonte informi medici e operatori e metta a disposizione tutte le attrezzature necessarie”

“Abbiamo appreso dai quotidiani che nella giornata di ieri in Assessorato alla sanità si è svolta una riunione dell’unità di crisi per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Chiediamo che l’Assessore lunedì venga a riferire in IV Commissione sugli sviluppi della situazione anche in considerazione di quanto sta avvendo in Lombardia e Veneto.

Inoltre vogliamo rassicurazioni dall’assessore anche rispetto alle richieste dell’Ordine dei Medici che ha espresso la necessità di ricevere indicazioni univoche su come eventualmente gestire i casi. Necessario anche avere certezze rispetto al mettere a disposizione di tutti gli operatori sanitari interessati le necessarie attrezzature per espletare la loro attività in sicurezza anche in considerazione di quanto avvenuto in Lombardia dove tra i contagiati ci sono cinque tra medici e infermieri” così Francesca Frediani, capogruppo M5S Piemonte.