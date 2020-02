Piermario Giordano è il nuovo presidente dell’ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime

Il presidente della Regione Piemonte, d’intesa con il vicepresidente e assessore ai Parchi, ha firmato il decreto che dispone la composizione del consiglio di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime.

Il consiglio avrà come presidente Piermario Giordano e come altri componenti Andrea Bodino, Federico Lemuth, Massimiliano Fantino (in rappresentanza del Comune di Entracque), Valeria Marrone (per il Comune di Valdieri), Franco Parola (per le associazioni agricole) e Armando Paolo Erbì (per le associazioni ambientaliste).