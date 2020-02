Pisano, mister JN del Bra: “Diop la spinta in più per battere il Ligorna. Il nostro è un ruolino di marcia fantastico” (VIDEO)

La Juniores Nazionale del Bra è saldamente al secondo posto in classifica (50 punti) a -4 dalla capolista Fossano e a +5 sul Chieri. Sabato scorso, al “Bravi” i giallorossi hanno battuto in rimonta il Ligorna (3-1) con la doppietta di Tabone e il gol di Masina. Dei prossimi due impegni (Sanremese in Liguria e il derby con il Fossano all’Attilio Bravi), del momento attuale dei “suoi” ragazzi e della stagione in corso, ne abbiamo parlato con l’allenatore dei braidesi, Giuseppe Pisano.