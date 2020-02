Calcio a 5 – Serie B: Rhibo Fossano ko con la capolista. In C1 Futsal Savigliano non si ferma, pari in rimonta per il Bra

Niente da fare per la Rhibo Fossano sul campo della capolista Futsal Futbol Cagliari nella sedicesima giornata del campionato di serie B disputata sabato pomeriggio. In Sardegna finisce come da pronostico, con i fossanesi sconfitti per 4-0 dalla prima della classe. Vittoria importante per l’Elledì Carmagnola, che di fronte al proprio pubblico batte per 5-3 la Videoton Crema grazie alla doppietta di Piazza e ai centri di Abbaticchio, Oanea e Sandri.

Venerdì sera sono invece scese in campo Bra e Futsal Savigliano per la quindicesima giornata del campionato di C1. Turno positivo per le cuneesi: il Bra acciuffa un pari prezioso nel match interno con il Dorina. La squadra di Bertello parte malissimo, finendo sotto per 4-0, poi arriva la reazione firmata da Papa (doppietta), Nese e Tranchero che porta ai braidesi un punto importante. Giornata da incorniciare per il Futsal Savigliano, che conquista la seconda vittoria consecutiva, la prima della stagione in trasferta: espugnato il campo del Kinetika Taurus con un roboante 6-2. Cossotti, Enrico e Gianluca Ternavasio, Servetti, Conti e un autogol regalano i 3 punti ai saviglianesi, che salgono a quota 12, scavalcando Castellamonte e Cus Piemonte.