Tornano gli appuntamenti all’estero del progetto E4Quality

Proseguono gli appuntamenti esteri nell’ambito dell’ambizioso e innovativo progetto E4Quality, sostenuto dall’Unione Europea e ideato dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato che vedrà le cantine del territorio protagoniste di eventi di promozione a Stoccolma, Copenaghen e Amburgo, e di un grande incoming conclusivo nel mese di maggio nel Monferrato. La prima tappa dell’anno 2020 è prevista il prossimo 17, 18 e 19 febbraio in Svezia, un mercato da sempre strategico per i produttori piemontesi e storicamente importante quasi quanto il mercato Usa.

“Dopo il primo appuntamento del progetto E4Quality a Stoccolma, lo scorso aprile,” commenta il Presidente del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato Filippo Mobrici, “l’obiettivo è quello di tornare per rinsaldare, approfondire e arricchire il lavoro iniziato non solo con il precedente evento, ma anche con le attività multimediali e il grande incoming conclusivo di operatori che si terrà in Monferrato a maggio. Un percorso promozionale progettato per diventare un aiuto concreto alle aziende del territorio, per rafforzare ed ampliare i loro contatti utili all’esportazione grazie a un lavoro dinamico e costante con i nostri referenti esteri nei diversi paesi target, che lavoreranno sempre più a fianco delle nostre cantine con lo scopo di comprenderne a fondo le esigenze specifiche. È quello che ci proponiamo di fare con questo nuovo evento, che intende superare i format della promozione tradizionale del vino individuando nuovi strumenti e un maggiore coinvolgimento diretto dei produttori.”

L’evento avrà inizio lunedì 17 febbraio alle ore 20.00, con una cena presso il ristorante del Best Western and hotel, a cura del giornalista enogastronomico, membro dell’accademia reale gastronomica di Svezia Karsten Thurfjell e di Jorgen Larsson, che da oltre vent’anni lavora nel mondo del food&wine svedese, attualmente responsabile del maxistore Sabis Faltoversten di Stoccolma.

Il giorno seguente, martedì 18 febbraio alle ore 11.30, presso lo Store W by Wijnjas (locale di tendenza del gruppo Wijnjas, per quanto concerne la cultura del vino e del food nel centro della capitale) avranno inizio le masterclass didattiche e le degustazioni guidate di presentazione del territorio del Monferrato e delle cantine aderenti al progetto davanti a una platea selezionata di distributori, professionisti, sommelier, ristoratori della capitale e referenti di Systembolaget.

A guidare le masterclass sarà il Master of Wine Michael Palij, grande conoscitore del vino italiano, che opera come importatore sui mercati inglese, svedese, norvegese e canadese. Michael Palij è anche autore di numerose pubblicazioni presso l’editore Dorling Kindersley, nonché curatore della sessione Italia del Wine and Spirit Education Thrust e giudice al Five Stars di Vinitaly.

Al termine della masterclass seguirà un pranzo conviviale con produttori e operatori, durante il quale verranno presentati gli innovativi film in tecnologia 360 dedicati al Monferrato e realizzati dal video maker e scenografo torinese Lucio Diana, per poi dare inizio alle ore 14.30 al walk around tasting, dedicato – come vuole il progetto E4Quality – ai professionisti e ai “wine-lovers” selezionati tra i più prestigiosi club di collezionisti svedesi.

Alle ore 17.00, sarà invece la volta della sezione istituzionale e didattica dedicata ai formaggi protagonisti del progetto, il Castelmagno Dop e la Toma Piemontese, con una masterclass guidata da Karsten Thurfjell per una trentina di professionisti del settore, con presentazione dei territori e delle DOP e degustazione guidata di alcuni prodotti rappresentativi.

La sera, sempre presso la location, è prevista una cena con i produttori e alcuni ospiti selezionati tra i professionisti del vino della città, a cura di Daniel Esberg, importatore presso la sua azienda, la DELIQ AB, interamente improntata ai vini di qualità, e di Dennis Primmer, buyer food per il gruppo Wijnjas.

L’ultimo giorno della tappa svedese, mercoledì 19 febbraio, dalle ore 12.00 alle ore 15.00 è previsto, sempre presso la location del Wijnjas, un light lunch e tavola rotonda con alcuni importatori e professionisti del vino svedese, allo scopo di creare un proficuo confronto tra i produttori del Monferrato e alcuni referenti chiave della capitale sulle prospettive per i vini del territorio sul mercato svedese.

Nel pomeriggio l’evento si sposterà nella città di Uppsala per il suo momento di chiusura, dove sono previsti un walk around tasting e un aperitivo presso Lo Stallet, centro dedicato alla cultura enogastronomica italiana fondato dal sommelier Kaija Skraddarsyr e dal marito Rolf Carlsson, proprietario e fondatore del megastore di Upssala Ica Kvantum Granby. Qui i produttori di vino e di formaggio partecipanti avranno la possibilità di incontrare la comunità di professionisti locali.

Molti saranno gli appuntamenti di questo nuovo evento E4Quality, che andranno a coinvolgere tutte le diverse realtà professionali della capitale svedese, con quasi un centinaio di esperti del settore coinvolti nei differenti momenti dell’evento.

Un percorso che si pone come uno step importante per proseguire e rafforzare l’operazione iniziata nella prima annualità e per presentare i risultati e i contenuti sviluppati grazie al progetto.

Nel corso delle giornate, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato riproporrà per tutti gli ospiti presenti i video di realtà virtuale sui paesaggi del Monferrato, delle Alpi cuneesi e delle montagne biellesi. Nei due video, fruibili attraverso un visore, sarà possibile viaggiare all’interno dei territori d’origine della Barbera d’Asti, del Ruchè, del Castelmagno e della Toma Piemontese, scoprendo così gli alpeggi, i vigneti e le cantine. La tecnica del 360° permetterà di immergere lo spettatore nel paesaggio e di fargli compiere un viaggio di centinaia di chilometri. I video sono stati realizzati dalla casa di produzione Epica Film e diretti da Lucio ed Eleonora Diana.

Sarà anche occasione per proiettare i video realizzati dai giovani europei che hanno partecipato lo scorso maggio al contest per la creazione di contenuti innovativi, e che hanno avuto l’opportunità di visitare per tre giorni i meravigliosi paesaggi del Piemonte, dalle valli di montagna dove vengono prodotti i formaggi Toma Piemontese DOP e Castelmagno DOP, alle colline solcate da vigneti delle zone di produzione di Barbera d’Asti e Ruchè di Castagnole Monferrato.

E4Quality vuole raccontare in modo nuovo e innovativo i prodotti agroalimentari di qualità della regione Piemonte, le loro tipicità organolettiche e le peculiarità in fatto di sicurezza alimentare e attenzione alle tematiche ambientali. Grazie al know-how dei Consorzi di tutela, all’indagine condotta sui trend di mercato, al coinvolgimento di giovani creativi ed esperti internazionali, per tutti i settori di attività del progetto, E4Quality risponde alle esigenze di un mercato sempre più globale ed eterogeneo.

L’identità del Progetto E4Quality è profondamente radicata nel patrimonio culturale, materiale e immateriale dei territori di produzione dei vini e dei formaggi d’eccellenza del Piemonte. Un patrimonio di conoscenze e valori secolari che il Progetto vuole raccontare combinando un approccio esperienziale, attraverso strumenti multimediali d’avanguardia, incoming e percorsi immersivi nelle terre di produzione, con un approccio relazionale didattico e formativo con produttori ed esperti del settore, rivolgendosi ad un ampio pubblico di professionisti, comunicatori e potenziali clienti generici.