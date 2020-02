Mondovì: maschere da tutta Italia per il Carlevé ‘d Mondvì (FOTO E VIDEO)

Mondovì accende i riflettori sul Carnevale 2020 con la sfilata dei gruppi ospiti per le vie del centro, domani la prima sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati partirà alle 14.30 da Mondovì Breo.

Colorati, allegri e pazzi, come la tradizione vuole, ma tutte con una storia particolare alle spalle. Le maschere che oggi hanno ravvivato le vie di Breo per poi salire a Piazza per la consegna delle chiavi della città al Moro quest’anno vengono proprio da tutta Italia: sono più di 20 i paesi che hanno preso parte al via del Carnavale Monregalese.

Il Moro ha ricevuto le chiavi di Mondovì dalle mani del Sindaco presso l’Antico Palazzo di Città, dove i gruppi ospiti sono stati presentati in dettaglio per lo scambio reciproco dei doni.

“Semel in anno licet insanire” (ndr “Una volta l’anno è lecito fare follie”) ha ricordato a tutti il Moro, per augurare a tutti un buon Carnevale. Come evidenziato dal Sindaco, Paolo Adriano, l’impegno della Corte del Moro non è solo divertimento, ma cercare di portare gioia a tutti, specialmente nei ricoveri e nelle scuole.

Le Maschere

Madama Tumatica e Munsù Sparsu

Madama Frola e Galuget (S.Raffaele Cimena)

Famija Buscaia Bella Antigua (Busca)

La Sparsera e so Ciatarin (Santena)

Abbà e Abbaina (Alpignano Borgotalle)

La Nobile del Castello (Revigliasco)

I Conti Balbo (Pavarolo)

Re Chinotto (Savona)

I Lavandè ed Bertula (Torino Borgata Bertola)

Capitan Mataros, La Castellana e U Pescaù (Borghetto Liguria Eventi)

La Bella Tegola (Piscina)

Highlanders (Torino)

Re Peperone e seguito (Carmagnola)

Dama Bianca, Gargantua e Landzette (Valle d’Aosta)

Pettirosso e Capinera (Valle d’Aosta)

Re Peperoncino (Calabria)

Stato Maggiore Napoleonico (Santhià)

Re Ciociolin (Savona)

Biciolano e la Bèla Main

Ciagerlin e la Castellana (Saluzzo)

Perseguita e damigelle

Borghi di Saluzzo (San Lazzaro)

Bella Lidia e Bastian Contrari (Sciolze)

I cittadini e la libertà (Torino Borgo Po)

Il Conte e la contessa di Vernone (Marentino)

Cotu e Ghidin (Borgatetta)

PARCHEGGI

Per raggiungere il percorso della sfilata, sono disponibili i seguenti parcheggi (indicati da apposita segnaletica):

A – Piazzale Giardini (44°23’37.18″N 7°49’26.136″E)

B – Piazza Carlo Ferrero (44°23’34.31″N 7°49’17.58″E)

C – Parcheggi V.le Rimembranze, Via Langhe (44°23’53.79″N 7°49’28.55″E)

D – Parcheggio Via Monte Grappa (44°23’29.16″N 7°49’4.34″E)

E – Piazza Monteregale (44°23’25.79″N 7°49’1.11″E)

F – Parcheggi su C.so Europa (44°23’6.36″N 7°49’50.47″E)

G – Piazza Gherbiana (44°23’10.87″N 7°49’2.79″E)

H – Parcheggio Borgato (44°23’2.91″N 7°49’10.49″E)

I – Parcheggio Via Curtazza – zona ITIS (44°23’3.13″N 7°49’13.667″E)

J – Piazza Beltrandi – zona scuola Anna Frank (44°23’7.68″N 7°49’11.95″E)

K – Piazza S.Maria Maggiore (44°23’13.426″N 7°49’17.266″E)

L – Parcheggi zona Carassone (44°23’36.76″N 7°49’35.86″E)

Per i veicoli a servizio delle persone diversamente abili saranno riservati posteggi in via Vittorio Veneto ed in via Calleri.

I residenti nel rione Breo potranno sostare nella parte di piazzale Itis a loro riservata, come da segnaletica stradale verticale posta in loco, previa esposizione di un contrassegno distintivo (abbonamento quartiere, pass ztl ecc.), che dovrà essere esposto in modo chiaro e visibile sul parabrezza anteriore (si ricorda ai residenti di via Baruffi, piazza Martiri della Libertà e via San Lorenzo del rione Breo che in occasione di entrambe le sfilate, a partire dalle ore 9,00, il transito sarà interdetto mediante la posa di dissuasori in cemento armato).