Dieci anni di straordinari successi per il Settore Giovanile de L’Alba Volley

E’ delle scorse settimane la notizia della convocazione per uno stage di due giorni con la Nazionale Pre-Juniores, presso il Centro Pavesi di Milano, agli ordini del tecnico Davide Mazzanti di Serena Alessandria, campioncina formata sotto le ali protettrici de L’Alba Volley. Un riconoscimento importante per una giocatrice che, a discapito della giovanissima età (è del 2004), può vantare un palmares di tutto rispetto, con tre Campionati Giovanili vinti: U12 U13 ed U14, due medaglie Regionali Giovanili comprensive di un Titolo Regionale, una decina di Tornei (Nazionali ed Internazionali) vinti, spesso corredati dal MVP e una Coppa Piemonte conquistata, giovanissima, due anni fa (tredici anni e mezzo) da titolare con la Prima Squadra. Ma Serena è solo l’ennesimo talento sfornato dal settore giovanile albese, fiore all’occhiello del movimento pallavolistico regionale.

“La forza de L’Alba Volley è proprio il settore giovanile – spiega il Responsabile Bartolomeo Salomone – A livello provinciale da ormai dieci anni occupiamo il primo posto del ranking elaborato dalla Federazione in base alle classifiche di merito ogni anno e dal 2010 siamo sistematicamente primi in classifica nelle categorie giovanili U12, U13, U14 e U16″. Risultati importanti, come importanti per fotografare la grandezza di questa società sono i numeri degli “allori” raccolti nell’ultimo decennio “Dal 2010 ad oggi abbiamo vinto 22 campionati giovanili – continua Salomone – però la cosa più importante che rende l’idea della qualità del nostro lavoro, è che nello stesso periodo abbiamo conquistato 10 medaglie regionali, cioè per 10 volte le nostre ragazze con squadre diverse sono salite sul podio, dall’Under 13 all’Under 16 Regionale. Abbiano inoltre vinto oltre 50 tornei, di cui 15 internazionali, spesso corredati dal riconoscimento per il Miglior Attacco, Miglior Giocatore, Miglior Palleggio… “.

Un lavoro che non solo ha portato riconoscimenti collettivi “sotto le torri”, ma spesso ha portato le ragazze albesi a spiccare il volo verso traguardi individuali importanti “Nello stesso periodo abbiamo abbiamo dato decine e decine di ragazze alle Selezioni Regionali ma soprattutto abbiamo mandato cinque ragazze in Nazionale, due sono andate al Club Italia, Sara Bonifacio e Nicoletta RivettiDecine delle ragazze che sono cresciute nel nostro settore giovanile oggi giocano in Serie B o in Serie A, e quindi hanno spiccato il volo anche in realtà importanti, arrivando una di esse, Sara Bonifacio, a vincere lo Scudetto con Novara”.

Risultati di grande prestigio anche in considerazione del fatto che raccolti da una società numericamente piccola, attiva in un bacino limitato rispetto a quello delle grandi città, con atlete provenienti dal Mini Volley senza poter operare selezioni mirate. Traguardi straordinari quindi per L’Alba Volley che ben si sta comportando con la sua Prima Squadra in un campionato difficile come quello di Serie B, che oggi gioisce orgogliosa per la convocazione di Serena Alessandria ma che, c’è da scommetterci, non finirà si mietere allori e di sfornare talenti, come fatto in questi 10 anni.