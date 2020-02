Biathlon – Campionati Italiani Aria Compressa: tre medaglie in staffetta per il Comitato AOC

Ancora una giornata da ricordare per il biathlon piemontese. A Val di Vizze, infatti, dopo i due ori, due argenti e un bronzo conquistati ieri, la squadra del Comitato AOC ha vinto anche due ori e un argento nelle staffette che hanno chiuso il Campionato Italiano ad aria compressa, riservato alle categorie Allievi e Ragazzi.

Un oro scontato quello della staffetta femminile Allievi Under 15, formata da Fabiola Miraglio Mellano, Carlotta Gautero e Giulia Piacenza. In fin dei conti le tre, in ordine inverso, erano salite ieri sul podio dell’individuale, con Piacenza e Gautero che nei due

weekend dei Campionati Italiano hanno vinto tre ori e tre argenti individuali.

Ciò che non era prevedibile, invece, è il distacco. Le tre piemontesi, tutte tesserate per lo Sci Club Alpi Marittime, hanno vinto addirittura con 4’15” di vantaggio sul Friuli Venezia Giulia A, formato da Sofia Del Fabbro, Maya Pividori e Desiree Ribbi. Terza piazza per Alto Adige B, che grazie alla splendida prima frazione di Sophia Pirchler, ha avuto la meglio su Alto Adige B. Nona piazza per AOC B, composta da Carola Quaranta (Alpi Marittime), Benedetta Gautero (Alpi Marittime) e Anna Grosso (Valle Pesio). Da evidenziare l’ottima prima frazione di Quaranta, chiusa addirittura al terzo posto.

L’altro oro, anch’esso pronosticabile, è arrivato dalla staffetta Allievi Maschile, composta da tre atleti dello Sci Club Alpi Marittime, Nicola Giordano, Michele Carollo e Paolo Barale. Un

successo arrivato dopo un bellissimo duello con Alto Adige A, composto da Adam Ferdick, Hannes Bacher e Maurizio Ronco, che si sono battuti fino alla fine nel tentativo di recuperare sui tre piemontesi. Terza posizione per il Veneto con Jacopo Stella, Martino Busin e Federico Milani. 13ª posizione per l’altro terzetto piemontese in gara, composto da Nicolò Aime (Alpi Marittime, Tommaso Peano (Busca) e Matteo Giordano (Alpi Marittime).

Un bellissimo argento per il Comitato AOC è arrivato nella staffetta Ragazzi Under 13 femminile. Il terzetto formato da Giada Ravera, Matilde Giordano, autrice di una frazione straordinaria, e Magalì Miraglio Mellano ha vinto l’argento alle spalle di Alto Adige A composto da Melanie Ranalter, Nina Nocker e Tanja Wanker.

Il terzetto piemontese, formato da atlete dello Sci Club Alpi Marittime, è giunto con un distacco di 1’08” dalla squadra vincitrice. Terzo Veneto A. In gara altre due terzetti piemontesi, che si sono ben piazzati: AOC B, composta da Anna Giraudo (Busca), Alice Gastaldi (Valle Pesio) e Gaia Gondolo (Alpi Marittime), ha concluso al nono posto, mentre AOC C ha terminato in 12ª piazza con Luna Forneris (Valle Stura), Cecilia Peano (Busca) e Isotta Giordano (Alpi Marittime).

Infine sesto posto per AOC A nella gara Ragazzi Under 13 maschile. La squadra formata da Giacomo Barale, Marco Somà e Filippo Massimino ha concluso con un distacco di 3’31” dall’Alto Adige A, che ha vinto nettamente con 2’29” su Veneto A e 3’03” su Asiva A. Nona piazza per l’altro terzetto AOC in gara, formato da Stefano Occelli (Valle Stura), Lorenzo Canavese (Alpi Marittime) e Andrea Occelli (Valle Stura).

Su otto gare disputate a Val di Vizze, il Comitato AOC ha quindi chiuso con 4 ori, 3 argenti e 1 bronzo. Sommando quelli del weekend sudtirolese ai risultati ottenuti a Bionaz due settimane fa, in 16 gare dei Campionati Italiani ad Aria Compressa, il Comitato FISI AOC ha vinto 7 ori, 8 argenti e 4 bronzi, nettamente in testa al medagliere.

c.s.