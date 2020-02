Fuorilatesi: i Giovani della Lega di Bra contro i tagli ad istruzione e ricerca

#Fuorilatesi è l’hashatg e lo slogan impresso sulle centinaia di volantini che i ragazzi di Lega Giovani di Bra, guidata dal consigliere comunale Luca Cravero, sono stati distribuiti in mattinata davanti alle scuole braidesi.

L’iniziativa, promossa a livello federale, da Lega Giovani, la compagine giovanile di Lega – Salvini Premier, ha lo scopo di sensibilizzare i giovani circa gli ultimi avvenimenti del governo Conte Bis specie in tema di istruzione.

I giovani attivisti contestano infatti gli eventi di fine anno 2019, e nello specifico la riduzione di 1 miliardo di € di investimenti nell’istruzione (soprattutto universitaria), rispetto al previsto, avvenuta il 23 dicembre a cui ha fatto seguito l’azione del Ministro dell’Istruzione Fioramonti di lasciare l’incarico, in contrapposizione con le linee di governo. Dopodichè è avvenuta la nomina di due ministri in sostituzione del precedente, uno per la scuola superiore e uno per università e ricerca.

“Siamo molto preoccupati che la distanza, già evidente tra mondo scolastico e universitario si incrementi ulteriormente. È opportuno che gli studenti sappiano delle scelte folli del governo avvenute durante le vacanze di Natale. Per questo la Lega Giovani si mobiliterà davanti alle scuole con i propri volantini, nel 2020 serve dare una scossa!” sottolinea Matteo Gagliasso, consigliere regionale e coordinatore di Lega Giovani della Granda.

Luca Cravero precisa: “È paradossale e inconcepibile che il governo Conte bis sia riuscito a trovare i fondi per un Ministero dell’istruzione in più, ma non trovi il coraggio e le risorse per investire su formazione e istruzione dei giovani. Gli studenti ed il loro futuro non deve essere trattati con questa sufficienza!!”