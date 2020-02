Incendi boschivi a Bastia e Mondovì: pomeriggio di interventi per i Volontari AIB di Priero

Un mercoledì di lavoro per la squadra dei Volontari AIB di Priero, impegnati in due differenti interventi per incendi boschivi a Bastia Mondovì e Mondovì.

Il primo, a Bastia, per un rogo in località Strada Carpenea: la squadra ha ricevuto la chiamata di richiesta d’intervento alle ore 14:50 dall’ USD del Corpo A.I.B. del Piemonte. La squadra è giunta sul posto con un equipaggio alle ore 15:30. Sul posto erano presenti i VVF di Dogliani con un equipaggio, tre persone del posto non identificate e un vigile urbano del Comune di Bastia Mondovì. L’incendio era ancora attivo. La squadra ha provveduto allo spegnimento completo e alla successiva bonifica terminata alle ore 17:00. I VVF al termine dello spegnimento circa alle ore 16:00 sono tornati alla sede. L’incendio ha interessato un’area di circa 350 metri quadri di sterpaglie.

Il secondo, invece, a Mondovì, in Via Tanaro nei pressi del Ristorante La Borsarella. Al termine dell’intervento precedente, è stato del fumo in direzione Mondovì. Sentito il Comandante di Distaccamento, il quale ha autorizzato a recarsi sul posto per verificare l’eventualità di un incendio boschivo, la squadra ha raggiunto il luogo dell’incendio.

Giunti sul posto era presente il proprietario dell’appezzamento. Subito dopo è giunto in loco anche un equipaggio della squadra A.I.B. di Ceva e ancora dopo i VVF di Mondovì con due equipaggi. Si è proceduto quindi allo spegnimento portato a termine alle ore 18:30 circa. L’incendio ha interessato due grossi mucchi di ramaglie radunate.