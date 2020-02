Nei cinema della Granda il documentario Suitcase Stories – Storie di viaggio e migrazione

L’Aeroporto Internazionale di Cuneo Levaldigi, la Stazione Ferroviaria e il Movicentro di Cuneo sono quotidianamente teatro di arrivi e partenze dove ogni volto racconta una storia che è unica e irripetibile. In questi luoghi di spostamento è il bagaglio ad accompagnare i viaggiatori e da questo semplice oggetto parte la narrazione di SUITCASE STORIES – Storie di viaggio e migrazione (Italia, 2019, 23’), documentario realizzato da Stefano Scarafia e Francesco Rasero e prodotto dall’Associazione cuneese MiCò.

Suitcase Stories sarà proiettato in 8 città della Granda e al documentario seguiranno due episodi del reportage Storie Interrotte, promosso dalle associazioni Rainbow 4 Africa – ONLUS, ENGIM Piemonte e Cooperativa Orso; entrambi i lavori sono stati realizzati attraverso la rete di organizzazione della società civile COP con il contributo della Comunità europea e della Regione Piemonte all’interno del più ampio progetto Frame, Voice, Report! nell’ambito del bando Raising Public Awareness of Development Issues and Promoting Development Education in the European Union.

Il tour, che ha già avuto una passaggio a SALUZZO, toccherà altri paesi della provincia cuneese, circuito dei Presìdi di Piemonte Movie aderenti a Movie Tellers – narrazioni cinematografiche: giovedì 13 febbraio a CUNEO al Cinema Lanteri; mercoledì 19 febbraio a BARGE, al Cinema Comunale; martedì 25 febbraio a SAVIGLIANO al Cinema Aurora; giovedì 27 febbraio a DRONERO al Cinema Iris; martedì 10 marzo, BRA, Cinema Vittoria; giovedì 12 marzo a BUSCA al Cinema Lux e martedì 17 marzo a CEVA al Cinema Sala Borsi.

In linea con gli obiettivi dell’Associazione MiCò, il documentario mostra la migrazione da prospettive differenti rispetto alla narrazione retorica e dominante. Attraverso il racconto intimo e amichevole con i protagonisti, Suitcase Stories mostra la complessità del fenomeno migratorio, ma al contempo – tramite ciò che questi custodiscono nei propri bagagli – fornisce allo spettatore una chiave di lettura che rende tutto lineare e di facile comprensione.

Chi – volontariamente – ha mostrato un oggetto nella propria valigia, ha raccontato storie di quotidianità che si intrecciano con ricordi passati e speranze per il futuro, storie che arrivano da ogni parte del mondo e dall’interno dell’Italia stessa come quella di Paolo e Lucia che hanno scelto di far diventare la loro casa quella che quarant’anni fa era la meta di vacanze e dalla Sardegna si sono così spostati a Cuneo.

I confini nazionali vengono superati grazie ai racconti di Ilham, quindicenne nata in italia da genitori Marocchini, Fejzian, giovane praticante avvocato che a dodici anni ha lasciato l’Albania per raggiungere il padre, Ousseni della Costa d’Avorio che da sei anni raccoglie la frutta nel saluzzese, Belove giovane mamma originaria della Nigeria, Clarence, camerunese, in Italia da tre anni che ha fondato un’associazione per aiutare i migranti ad integrarsi in Piemonte, Nisveta, profuga di guerra originaria di Sarajevo, Dabo, maliano, che non ha ancora conosciuto la sua piccola nata dopo l’inizio del suo viaggio e Alexandra, rumena, mediatrice culturale.

Suitcase Stories – Storie di viaggio e migrazione nasce da un’idea di Associazione MiCò e di Francesco Rasero, giornalista, con la regia di Stefano Scarafia ed è stato realizzato in team con le psicoterapeute Elena Elia ed Elisa Dalmasso e gli antropologi Giulia Marro e Claudio Naviglia.

CALENDARIO DELLE PROIEZIONI

Giovedì 13 febbraio, CUNEO, Cinema Lanteri (Via Emanuele Filiberto, 4), ore 21.00;

Mercoledì 19 febbraio, BARGE, Cinema Comunale ( Via Cavallotta, 1), ore 21.00;

Martedì 25 febbraio, SAVIGLIANO, Cinema Aurora (Via Ghione, 10), ore 21.00;

Giovedì 27 febbraio, DRONERO, Cinema Iris (Piazza Martiri della Libertà, 5), ore 21.00;

Martedì 10 marzo, BRA, Cinema Vittoria (Via Cavour, 20), ore 21.00;

Giovedì 12 marzo, BUSCA, Cinema Lux (Via Luigi Cadorna, 46), ore 21.00;

Martedì 17 marzo, CEVA, Cinema Sala Borsi (Via Pio Bocca, 10), ore 21,00;