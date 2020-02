Il Consiglio dell’Unione Montana Valle Varaita ha approvato il bilancio 2020

Lo scorso lunedì 30 dicembre 2019 si è tenuta, nella sala delle riunioni del Comune di Venasca, un’importante riunione del Consiglio dell’Unione Montana Valle Varaita.

Nel corso della seduta, presieduta da Silvano Dovetta, oltre al recepimento di una nuova funzione e alla ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni, è stato approvato il bilancio dell’Ente per gli anni dal 2020 al 2022: il pareggio per il 2020 è di € 4.922.981,56.

In questa somma complessiva è particolarmente significativo l’importo relativo ai fondi dell’Ambito Territoriale Ottimale: i lavori di difesa e di tutela dell’assetto idrogeologico del territorio potranno giovarsi di una somma totale pari ad € 3.075.706,30, ripartiti in € 1.813.653,54 di Fondo pluriennale vincolato, € 789.297,51 di competenza dell’anno in corso e € 472.755,25 provenienti dall’utilizzo dell’avanzo.

Nel bilancio anche € 251.966,60 derivanti dal progetto “Valle Varaita Forest” finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte e finalizzati al sostegno di piani forestali aziendali strutturati in forma di gestione forestale associata: in ragione di questa attività sarà attivato uno Sportello Forestale per facilitare la realizzazione degli interventi.

«Si tratta di somme ingenti per la tutela del nostro territorio montano, – sottolinea il Presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta – grazie alle quali si potrà proseguire nella prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, valorizzando una importante risorsa quali sono le superfici boscate.»

Nel bilancio si trovano inoltre le risorse previste da due ulteriori progetti europei, oltre al già citato PSR: si tratta del progetto Pluf – Progetto Ludico Unificato per Famiglie, di cui l’Unione Montana Valle Varaita è capofila e che volgerà al termine nella prima metà di quest’anno, e del progetto T(o)UR, che fa parte del più articolato Piter Terres Monviso; entrambe le attività sono finanziate per somme che superano i € 60.000 nell’ambito del programma Alcotra 2014-2020.

«Il bilancio approvato è un importante tassello del grande lavoro che stiamo svolgendo: il mio secondo mandato da Presidente dell’Unione Montana Valle Varaita – conclude Silvano Dovetta – è iniziato nel migliore dei modi anche e soprattutto grazie al lavoro comune che stiamo portando avanti, un lavoro ancora più significativo perché coeso e al quale contribuiscono non solo i membri della Giunta ma anche i consiglieri ai quali sono state conferite deleghe. Ciò dimostra il fatto che il futuro dei nostri comuni montani passa attraverso la collaborazione e il contributo di tutti: non è pensabile che si possa procedere singolarmente verso l’importante obiettivo dello sviluppo del nostro territorio. Ringrazio quindi la Giunta e il Consiglio per la collaborazione: saranno cinque anni impegnativi per questa valle, chiamata a collaborare con i progetti turistici che la vedono coinvolta al fianco del Comune di Saluzzo e delle altre terre del Monviso e a portare avanti numerosi altri interventi anche al di là del comparto turistico».

