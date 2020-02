“Giornata di Raccolta del Farmaco” a Bra, anche, alla Farmacia San Rocco (VIDEO)

Anche a Bra c’è chi ha aderito alla “Giornata di Raccolta del Farmaco”: dal 4 al 10 febbraio, si può acquistare e donare un farmaco (senza obbligo di ricetta) per chi ha bisogno. Iniziativa organizzata dal Banco Farmaceutico: raccoglie e recupera medicinali da donatori e aziende per consegnarli ad oltre 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone in difficoltà. Ne abbiamo parlato con il dott. Jacopo Busso, della Farmacia San Rocco (in via Principi di Piemonte, a Bra).