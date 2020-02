Volley – Coppa Piemonte: Busca, la festa è qui! Balamunt travolto ed è trionfo

Ieri, domenica 2 febbraio, le ragazze del Volley Busca hanno conquistato la loro prima Coppa Piemonte contro il Balamunt.

Le buschesi scendono in campo con Fantini in regia e Parola opposta, Miretti e Castellino schiacciatrici, Bianco e Ballario al centro e Tusa libero.

Fin dalle prime azioni si capisce che la partita sarà difficile ed equilibrata: nel primo set, grazie ad attacchi precisi di Parola le buschesi chiudono 25-20.

Secondo set, sulla falsa riga del primo, la squadra del Busca rimane concentrata e grazie ai muri di Bianco e Ballario chiude 25-21.

Nel terzo set, le buschesi partono forte e mantengono un buon vantaggio fino al 24-20, quando le avversarie non si danno per vinte e riescono a recuperare e portarsi sul 24-24; coach Castellino chiama time-out e le ragazze rientrano in campo determinate per la conquista del trofeo: con un attacco di Miretti e un muro di Ballario le buschesi chiudono il set partita 26-24.

Contente e soddisfatte di questa vittoria le buschesi e meritata la festa finale, proseguita fino a tarda sera, per la Coppa tanto desiderata. E ora? Per le Castellino-girls è tempo di completare l’opera in Serie D…