IDEA AWARDS 2019 – VOLLEY: Ecco i cinque finalisti per il premio di MIGLIOR ALLENATORE! VOTA SUBITO!

Ecco i cinque timonieri dell’anno. Tempo di svelare i cinque finalisti che si contenderanno la palma di MIGLIOR ALLENATORE di Volley dell’anno agli IDEA AWARDS 2019, gli oscar dello sport made in Granda. E toccherà ancora a voi scegliere il vincitore, votando il preferito (e il più meritevole) nell’apposito modulo a fondo articolo.

E ce n’è per tutti i gusti e categorie. Partendo dal Volley Femminile, in finale ecco Andrea Pistola, condottiero della Bosca S.Bernardo Cuneo in Serie A1. Il coach ha saputo guadagnarsi l’affetto e la stima dei supporters biancorossi, guidando la squadra ad un ottimo, ed a tratti inaspettato, ottavo posto, con la soddisfazione dei playoff al primo colpo, con risultati prestigiosi e prestazioni da incorniciare.

Inevitabile l’immediata conferma sulla panchina cuneese, per una seconda stagione in categoria che, come spesso accade in questi casi, può nascondere insidie dopo la “sbornia” da neopromossa: nonostante le tante difficoltà per mettere in moto un gruppo ancora una volta trasformato in larga parte (con giocatrici che sulla carta avrebbero dovuto portare ad un salto ulteriori di qualità, come Cambi e Nizetich), il finale di anno e l’inizio del 2020 sembra aver portato nuovo ossigeno e qualche speranza in più per un girone di ritorno nuovamente fra le prime otto.

2019 da sogno per la Libellula Volley Bra, condotta da Oriana Arduino, sul podio dell’edizione 2018 e, era impensabile il contrario, nella top5: il double campionato+Coppa Piemonte in Serie C resterà negli annali della società di patron Cammardella, così come la nuova avventura in Serie B2, dove le rossonere stanno lottando per centrare una salvezza che varrebbe come una promozione. Dodici mesi di emozioni in cui la mano dell’allenatrice astigiana è stata sempre presente e decisiva.

Chiudiamo il capitolo “in rosa” con la Serie C: si conferma fra i migliori della Granda, con merito, Marco Porello, fra gli artefici della crescita costante del VBC Savigliano: le “Delfine”, dopo aver vinto la D, sono reduci da un torneo da matricola in Serie C di altissimo profilo, chiuso con un terzo posto che, paradossalmente, ha lasciato un piccolo amaro in bocca per il premio rappresentato dai playoff sfumato solo all’ultima giornata, ma che non ha cancellato quanto di buono fatto. Le biancoblu, finora, non hanno deluso neanche in questa seconda stagione consecutiva nella categoria: 5° posto quasi al giro di boa, 4° attuale, sempre ridosso delle prime.

Due i rappresentanti della Volley Maschile. La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo ha deciso, dopo un campionato di Serie A2 complicatissimo, causa regolamento in primis, di affidarsi nelle esperte mani di Roberto Serniotti: tutta l’esperienza del tecnico cuneese non è bastata la risalita fino al nono posto per mantenere la categoria (anche se, bisogna ammetterlo, lo spazio per farcela era oltremodo ridotto), con i biancoblu che sono ripartiti con pazienza dalla Serie A3 dove si stanno ritagliando uno spazio da protagonisti, con l’obiettivo playoff che resta alla portata anche se, prima, bisognerà centrare la salvezza diretta.

Infine, una nomination arriva dalla Serie C. Ed è una “vecchia conoscenza” degli Idea Awards: si tratta di Claudio Piovano, tecnico dei fu Go Old Marene, oggi Go Old Racconigi, già in passato nella rosa dei candidati per i risultati raggiunti. E anche il 2019 non ha fatto eccezione: terzo posto nello scorso campionato, ottavo al momento in quello attuale.

Ricordiamo che il podio ed il vincitore sarà svelato nella grande serata degli Idea Awards 2019, in programma lunedì 24 febbraio (ore 20.45) al Cinema Monviso di Cuneo. Ingresso libero, previsti ospiti d’eccezione e sorprese: non mancate e… passate parola!