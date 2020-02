Coppa Italia Regionale Femminile – Passano le favorite, salutano il torneo Musiello Saluzzo e Racco ’86

Prime uscite di questo 2020 per le squadre cuneesi di Eccellenza Femminile che hanno disputato la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia Regionale.

Conferma il successo dell’andata l’Area Calcio Alba Roero che vince anche sul campo del Borghetto Borbera ed accede al secondo turno. La rete della vittoria per le langarole porta la firma di Bozzoli che torna al gol mettendo la prima firma a questo 2020 della formazioni albese.

In attesa del derby di campionato il Giovanile Centallo vince il terzo derby contro la Musiello Saluzzo. Dopo l’andata di Coppa, portata a casa per 3-1, e la sfida in campionato, vinta per 3-0, le ragazze di coach Bertoloni non lasciano scampo alle saluzzesi anche nel ritorno di Coppa imponendosi per 0-1 al “Grangia Vecchia”. La rete delle rossoblu che ‘mata’ le ragazze di coach Cani porta la firma di Pisu.

Nulla da fare, invece, per il Racco ’86 che era chiamata all’impresa per ribaltare il 5-0 del’andata contro il San Bernardo Luserna. Le racconigesi hanno lottato e messo in campo una prestazione di cuore contro la squadra dominatrice della stagione che si è imposta per 1-4 con le reti di Leone, Prencipe e Saito (doppietta) che hanno reso vano il centro biancorosso di Pace.

Coppa Piemonte – I Risultati delle gare di ritorno

Racco ’86 – San Bernardo Luserna 1-4 (and. 0-5)

Musiello Saluzzo – Giovanile Centallo 0-1 (and. 1-3)

Borghetto Borbera – Area Calcio Alba Roero 0-1(and. 1-3)