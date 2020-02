Terrificante schianto a Bagnolo Piemonte: un morto e due feriti in un tragico frontale

Grave incidente stradale pochi minuti fa a Bagnolo Piemonte dove due automobili si sono scontrate in un violentissimo frontale.

Per una delle persone occupanti le vetture non c’è stato nulla da fare ed è deceduta sul colpo. Sono due, invece, le persone che risultano ferite nello scontro: una è stata trasportata con l’elisoccorso a Torino in codice rosso mentre gli l’altro è stato trasferito in codice giallo al nosocomio di Pinerolo.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti il 118 di Cuneo e Torino in un intervento congiunto con medicalizzata di Paesana e Torre Pellice mentre l’elisoccorso notturno è intervenuto da Bagnolo.

Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi la strada chiusa in entrambi i sensi di marcia.