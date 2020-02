Calcio a 5 – Serie C1: inizio di 2020 perfetto per il Bra, cade ancora il Futsal Savigliano

In serie B netta vittoria interna contro il Futsal Ossi per l'Elledì Carmagnola

Vince ancora il Bra, mentre arriva un altro ko per il Futsal Savigliano nella seconda giornata di ritorno del campionato di C1 di calcio a 5. Nel match disputato venerdì sera, i braidesi di Bertello si confermano praticamente perfetti in questo 2020, ottenendo la seconda vittoria consecutiva nel nuovo anno.

Espugnato il campo del Cus Piemonte Orientale nella lunga trasferta di Novara in un importante scontro diretto: il Bra passa per 3-2 guidando sempre l’incontro e accelerando nella ripresa. In rete Biraghi, Tranchero e Papa e in classifica altri 3 punti preziosi per risalire. Arriva un altro ko, invece, per il Futsal Savigliano, sempre fanalino di coda a quota 6. La squadra di Sichera era attesa da una trasferta molto difficile a Grugliasco sul campo del Top Five, formazione attrezzata, attualmente quarta forza del campionato. I padroni di casa si sono imposti per 7-3, ai saviglianesi non sono bastati i gol di Gianluca ed Enrico Ternavasio e di Conti.

Sabato è scesa invece in campo la serie B per la terza giornata di ritorno: ferma per osservare il turno di riposo la Rhibo Fossano, occhi puntati sull’Elledì Carmagnola, che nel match interno contro i sardi del Futsal Ossi si è imposta nettamente con il risultato di 10-4. Scatenato capitan Oanea, autore di 5 reti; in gol anche Di Gregorio e Vicenti con una doppietta a testa e Sandri