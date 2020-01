Calcio a 5 – Dalla serie B alla D: il programma completo del weekend

Venerdì sera la C1, sabato la B, lunedì la C2 e la D. Riparte con il programma completo il lungo weekend di calcio a 5 per le squadre della provincia di Cuneo. Si comincia questa sera, venerdì 31 gennaio, con la seconda giornata di ritorno del campionato di C2. Dopo la bella affermazione di sette giorni prima con il Kinetika, il Bra non vuole fermarsi: sul campo del Cus Piemonte Orientale, che ha gli stessi punti della squadra di Bertello, serve una vittoria per provare a risalire ulteriormente la classifica. Impegno esterno anche per il Futsal Savigliano, alle prese con la complicata trasferta di Grugliasco, casa del Top Five quinta in classifica.

Sabato pomeriggio tocca alla serie B con la terza giornata di ritorno: turno di riposo per la Rhibo Fossano, mentre l’Elledì Carmagnola ospita i sardi del Futsal Ossi per ritrovare la vittoria dopo il ko dell’ultima giornata.

Lunedì sera torna in campo la C2. Nel programma della quarta giornata di ritorno spicca il derby cuneese di alta classifica tra l’Area Calcio capolista (insieme all’Aurora Nichelino) e il Giovanile Centallo, in terza posizione a 4 punti dalla testa. Il match si gioca alle 21.

Dopo la lunga pausa, nuovamente in campo anche la serie D con la prima giornata di ritorno aperta sabato pomeriggio (ore 18) dall’incontro tra Futsal Busca e Langa. Nella serata di lunedì va in scena la seconda della classe, l’Albese, che ospita il Savigliano in una sfida tutta da vivere (ore 21). Riparte dalla trasferta sul campo del Garino la Pro Savigliano (ore 20,30); impegno esterno anche per il Salice, che fa visita al fanalino di coda Don Bosco Agnelli (ore 21,30). A chiudere il programma, nella serata di martedì, la capolista Bisalta, che attende sul proprio campo l’Academy Torino penultimo in classifica (ore 21).