I Leo Club del territorio donano libri, pastelli e giocattoli al reparto di pediatria del S.Lazzaro di Alba

Libri da colorare, pastelli e giocattoli: piccole cose che possono regalare un sorriso ai bambini ricoverati in Ospedale.

Questa è l’idea che ha portato alla realizzazione di “Regala un sorriso”, l’iniziativa promossa dai Leo Club – associazione di servizio alla comunità che coinvolge giovani dai 12 ai 30 anni – di Alba, Acqui Terme, Asti, Moncalvo e Nizza-Canelli che sabato 25 Gennaio, dopo un anno di lavoro, hanno consegnato parte del materiale raccolto presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale S. Lazzaro di Alba.

Con i fondi, raccolti attraverso discese in piazza e spettacoli teatrali, i Leo Club del territorio hanno potuto acquistare 300 libri da colorare e 300 kit di pastelli colorati, a cui si sono aggiunti i tantissimi giocattoli donati dai Leo di tutto il Distretto 108Ia3 durante la chiusura dello scorso anno distrettuale, avvenuta a Novello ed organizzata dal Leo Club Alba Langhe; il materiale raccolto è stato diviso equamente tra i reparti pediatrici degli ospedali di Alba e Asti,

Particolarità del progetto è che i libricini da colorare sono stati ideati e realizzati dall’Area Ambiente del Distretto Leo, coordinata nel precedente anno sociale da Beatrice Usseglio di Mondovì. La storia di Leo il Castagno è stata concepita per stimolare i giovani lettori a rispettare l’ambiente e sensibilizzare sull’importanza del riciclo ed è narrata in lingua italiana e inglese, così da poter coinvolgere anche i bambini più grandi.

“Questo service ci ha impegnato per tutto lo scorso anno sociale ed è rientrato in un più ampio progetto chiamato Leo Km0, in cui i Club del nostro Distretto hanno potuto collaborare tra loro su base territoriale, coordinati dall’ottimo lavoro della nostra Vice Presidente distrettuale Chiara Aprosio” spiega Stefano Ventura, past-presidente del club Alba Langhe e referente del progetto per l’Area2.

“Con Regala un sorriso siamo riusciti a fare qualcosa di positivo per i bambini ricoverati negli ospedali del territorio ma, soprattutto, abbiamo capito che l’unione fa la forza. Si sono infatti creati e rinsaldati i rapporti con altri Leo dei club a noi vicini – che ringrazio per il prezioso lavoro svolto, con un grazie particolare al club di Moncalvo che ha ottenuto un grandissimo risultato – e sono nate anche delle belle amicizie, in un momento storico in cui è più facile dividere che unire”.

I Leo Club di Alba, Acqui Terme, Asti, Moncalvo e Nizza-Canelli desiderano ringraziare la Direttrice Sanitaria dell’Ospedale di Alba, dott.ssa Maria Cristina Frigeri e il dott. Alberto Serra e la sig.ra Antonella Miscali del reparto di Pediatria per la disponibilità e collaborazione mostrata. Per ulteriori informazioni sul mondo Leo www.distrettoleo108ia3.it.