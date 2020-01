Volley A2/M: Mondovì fa visita a Calci per continuare la risalita

Dopo aver lavorato sodo in settimana, il VBC Synergy Mondovì è pronto per disputare la quarta giornata di ritorno di A2. Borgogno e compagni tornano a Santa Croce sull’Arno, questa volta per affrontare la Peimar Volley Calci che ha momentaneamente spostato al PalaParenti la propria dimora casalinga. Match alle 18 di oggi (domenica 26 gennaio): il Vbc Synergy Mondovì proverà a centrare il sesto successo consecutivo, per conquistare altri punti ed allontanarsi ulteriormente dalle zone basse della classifica.

GLI AVVERSARI. La squadra allenata da Flavio Gulinelli, dopo tre sconfitte consecutive, è scivolata al quinto posto. Nel girone di ritorno ha perso il derby toscano con Siena e poi ha raccolto un punto nel doppio impegno lontano dai propri tifosi, con Bergamo e Lagonegro. Il capitano è l’esperto regista cuneese Manuel Coscione, che può contare su attaccanti del calibro di Argenta, Fedrizzi e Lecat. Al centro tutta l’esperienza di Barone, il giovane compagno Mosca e il libero Tosi completano il sestetto.

QUI MONDOVÌ. «La partita di domenica sarà un altro test molto difficile – così il tecnico Mario Barbiero –: Calci viene da qualche sconfitta, ma è stata strutturata per i piani alti della classifica e quindi a maggior ragione vorrà tornare ad occupare il posto che merita. Noi ci siamo preparati con grande attenzione, come sempre nelle ultime settimane. Dovremo essere bravi a mantenere il nostro gioco e le nostre caratteristiche principali. Sicuramente c’è molta voglia di portare a casa qualcosa, siamo convinti che il nostro percorso si costruisca giornata dopo giornata, continuando così avremo ancora tanto da dire in questo campionato. L’obiettivo resta la salvezza ed è ancora molto distante, dobbiamo sfruttare ogni opportunità per fare punti e allontanare chi ci insegue».

RECORD. In casa monregalese, capitan Borgogno “vede” quota 1.900 punti in carriera, gliene mancano solo sette. Vicino ai 100 punti in stagione il centrale Esposito (è a 96), mentre Terpin con 24 punti raggiungerebbe il traguardo dei 500 punti in carriera.

Tra i toscani, Lecat è a 18 punti dai 200 in stagione e a -28 dai 700 in carriera, Fedrizzi invece con 30 punti raggiungerebbe quota 300 nella stagione in corso. Ciulli, infine, è ad un solo punto dai 100 in carriera in Serie A.

PRECEDENTI. L’unico precedente tra le due squadre è quello della gara di andata, quando al PalaManera i toscani si imposero al tie-break. Fu quella l’ultima partita in maglia biancoblù per il centrale Omar Biglino, poi andato a Perugia.

ARBITRI A dirigere l’incontro di domenica saranno chiamati il signor Davide Prati del Comitato di Pavia in qualità di primo fischietto, coadiuvato dal signor Alessandro Rossi, del Comitato di Liguria Ponente. Sarà, invece, Roberto Tavarini l’addetto al videocheck.