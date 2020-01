Volley A2/F: LPM Bam Mondovi affronta la semifinale in trasferta. Tanase: «Un’impresa, non impossibile» (VIDEO)

La LPM BAM Mondovi per il terzo anno conquista l’accesso alla semi finale di coppa Italia.

Le pumine nella trasferta di domenica affronteranno San Giovanni in Marignano, che avevano ospitato la scorsa stagione, prima di volare a Verona.

Ai nostri microfoni l’analisi di Alice Tanase.

IN TV E IN STREAMING

Entrambe le semifinali di Coppa Italia di Serie A2 saranno trasmesse in diretta su LVF TV, la web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile e sul canale Youtube della Serie A1 Femminile. Tutti i tifosi e gli appassionati che vorranno seguire le due sfide, Omag S.G. Marignano – LPM BAM Mondovì e Delta Informatica Trentino – Conad Olimpia Teodora Ravenna, potranno assistere gratuitamente tramite internet alla trasmissione delle sfide in Full HD.