Volley A2/F – Coppa Italia: LPM Bam Mondovì vince il derby con Pinerolo e stacca il pass per la semifinale

Sestetto monregalese: in regia Scola, opposto Zanette, centrali Rebora e Tonello, in banda Rodriguez e Tanase, libero Silvia Agostino

Delta Informatica Trentino: al palleggio Boldini, opposto Zago, centrali Casalis e Ciarrocci, in banda Buffo e Bussoli, libero Silvia Fiori

PARZIALI SET 3-1 (25-17); (19-25); (25-22); (25-18)

Il primo set è dominato dalle rossoblù, che segnano subito le distanze dalle avversarie di Pinerolo. La LPM Bam Mondovì riesce a mantenere un buon distacco (12-4), trascinato da Zanette e Tanase il Puma arriva velocemente a fine set. Pinerolo tenta l’inseguimetno (23-17), ci pensa l’attacco vincente di Zanette a chiudere in favore di Mondovì 25-17. Secondo tempo dalla doppia faccia, Mondovì inizia bene, ma si lascia sopraffare da Pinerolo e pur inseguendolo pareggiando sul 17-17, lascia che le avversarie si portino via il set 19-25. Terzo tempo al cardiopalma, se le pumine iniziano bene, Pinerolo tenta di mettere sotto le rossoblù portandosi a (24-22). Ci pensa Tonello a chiudere il set con l’attacco vincente del 25-22. La LPM Bam Mondovì domina indiscussa il quarto set (18-11), Zanette sigla il 22-14 di Mondovì. Anche se Pinerolo resiste ancora con Zago che attacca per il 22-15, la LPM Bam Mondovì arriva al primo match point (24-15), Out il servizio di Rebora (24-16). Pinerolo risale con l’ace del 24-18. Bordignon viene sostituita a causa di una britta caduta in ricezione. Chiude Zanette 25-18 e regala la semifinale a Mondovì.

PRIMO SET

Il primo punto è di Sofia Rebora che attacca per 1-0 di Mondovì. Pallonetto di Tonello (2-0). Fast di Zanette (3-1). Ace per il braccio forte della LPM Bam Mondovì (4-1). Tanase sfonda il muro avversario (5-1). Nuovo ace di Zanette (7-1). Pinerolo chiama il primo time out. Il Puma scatta sul 12-4. Muro vincente di Rebora (14-5). Zanette trascina la corazzata rossoblù verso il 18-10. Pinerolo tenta la risalita con l’attacco vincente del 18-11. Ancora un punto per le avversarie (18-12). Murata vincente per Tanase (19-12). Sul 23-17 entra nelle file rossoblù Martina Bordignon. Zanette sigla il 25-17 che regala il primo set ai monregalesi.

SECONDO SET

Inizia ancora bene Mondovì in attacco (1-0), Pinerolo cerca il contatto (3-3), ace di Zanette che allunga +1. Perfetto equilibrio (4-4). Questa volta sono le torinesi a portarsi +1. Il Puma insegue (5-5). In rete il servizio di Mondovì (5-6). Pinerolo strappa ancora un punto (5-7). Palla out per Pinerolo (7-10). Si spegne fuori campo il fast di Rodriguez (7-12). Murata di Pinerolo sulle rossoblù (7-13). Zanette affonda il colpo dell’8-13 per accorciare le distanze. Ace di Francesca Scola (9-13). Out il servizio di Mondovì (9-14). La LPM Bam Mondovì accorcia -4. Ace per Martina Bordignon (11-14). Zanette guida ancora l’inseguimento 12-16. Zan sigla il -3. Tanase mette a segno il 14-16. Time out chiamato da Coach Marchiaro. Zanette porta il Puma -1. Ed è sempre Zanette che sigla la remuntada su Pinerolo (16-16). Out l’attacco delle torinesi (17-16). Formazioni di nuovo in contatto dopo la murata di Pinerolo (17-17). Primo tempo vincente di Tonello che segna il +1. Punto di Pinerolo che sorpassa Mondovì (18-19). Zanette subito il precedente punto dalle avversarie non ci pensa due volte e mette giù il pallone del 19-20.Pinerolo sorpassa deciso sul 23 lasciando Mondovì a 19 punti. Pinerolo si porta via il secondo set 25-19.

TERZO SET

Pinerolo esulta sul primo punto conquistato (1-0), la LPM Bam Mondovì cerca di mantenere il contatto (4-4), Tonello allunga +1. Rodriguez conquista il 6-4 del Puma. Mondovì si porta +5 dalle avversarie. Rebora sigla il 12-8. Ace di Rodriguez sul 13-8. Zanette mette a segno il punto del 14-8. Attacco vincente di Pinerolo (14-9). Attacco vincente di Rodriguez (16-10). Fast vincente di Tonello (17-11). Out l’attacco avversario (18-12). In rete il servizio delle torinesi (19-13). Elina Rodriguez affonda il 20-14. Pinerolo accorcia -4 da Mondovì. Rebora sigla il 21-16. Pinerolo accorcia le distanze (21-18). Zanette primo tempo vincente (22-18). Muro punto per Pinerolo (22-19). Ancora muro punto vincente delle avversarie (22-20). Pinerolo rimonta il Puma fino a -1. Tonello fast del 23-21. Per Mondovì entra Fezzi. Out l’attacco di Pinerolo, che porta Mondovì al set point con Fezzi alla battuta. Ancora un punto per Pinerolo la situazione è di 24-22 per Mondovì. Ci pensa Tonello a chiudere il terzo set 25-22 per le rossoblù.

QUARTO SET

Muro vincente di Mondovì con Rebora (1-0). Attacco vincente di Tanase (3-0). Muro punto di Zanette (5-1). Coach Marchiaro chiama time out. Out l’attacco di Boldini (6-1). Pinerolo conquista il secondo punto (6-2). Attacco vincente di Rodriguez (7-2). Zanette mette a segno l’8-2 di Mondovì. Murata efficace di Pinerolo che strappa il terzo punto (8-3). Attacco vincente di Rodriguez (10-3). Zanette mette giù il punto 11-4. Attacco vincente di Zago (11-5). Rebora sorprende la ricezione avversaria conquistando il 12-5 di Mondovì. Attacco vincente di Bussoli (12-6). Ancora il capitano rossoblù Sofia Rebora guida avanti la squadra (13-6). Il Puma si prende anche il 14-7. Rodriguez sigla il 15-8. Palla out per la LPM Bam Mondovì (15-9). Fast vincente di Rodriguez (17-9) che marca le distanze dalle torinesi. Zago mette a segno il pallone vincente per Pinerolo che tenta la risalita (17-11). Ancora Rodriguez sul pezzo per Mondovì (16-12). Muro punto vincente per le rossoblù di casa (20-12). Mondovì con Zanette raggiunge il 22-14. Anche se Pinerolo resiste ancora con Zago che attacca per il 22-15, la LPM Bam Mondovì arriva al primo match point (24-15). Out il servizio di Rebora (24-16). Pinerolo risale con l’ace del 24-18. Bordignon viene sostituita a causa di una britta caduta in ricezione. Chiude Zanette 25-18 e regala la semifinale a Mondovì.