Serie D, colpo Bra con il Ghivizzano. Rossi: “Serviva per morale e classifica”

Uno-due firmato dal capitano Alessandro Rossi nel primo tempo e dal tap-in (in mischia, nella ripresa ndr) di Leandro Campagna. Il Bra di mister Daidola passa allo stadio “Delle Terme” di Bagni di Lucca, batte il Ghivizzano 0-2 e riassapora il gusto dei 3 punti. Successo fondamentale in chiave salvezza, con i giallorossi ora a quota 21 punti.

Abbiamo raggiunto telefonicamente il capitano braidese Rossi, per un commento “a caldo” al termine della sfida in terra toscana: “Sono contentissimo per la vittoria, ci serviva per il morale e per la classifica. Soprattutto, per ripartire con lo spirito giusto. Abbiamo fatto una buona gara, l’atteggiamento è stato molto positivo da parte di tutti, anche da chi è rimasto in panchina. C’era grande voglia di portarla a casa. Sono felice per il gol (di ginocchio ndr) e poi ne avevo fatto un altro, che mi è stato inspiegabilmente annullato. La soddisfazione principale è per il gruppo, poi c’è quella personale perché il gol mi mancava dalla fine della passata stagione. La salvezza diretta è a 5 punti, occorre avere pazienza e trovare continuità nei risultati“.