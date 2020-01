Bra: calendario appuntamenti febbraio 2020

Mostra fotografica “Alza la testa”

22 DICEMBRE – 2 FEBBRAIO

Palazzo Mathis, piazza caduti per la Libertà 20

Sarà visitabile fino al 22 febbraio la mostra fotografica “Alza la testa”, realizzata da Manuele

Galante in collaborazione con Progetto Emmaus, cooperativa sociale che dal 1995 si occupa di servizi alla persona sui territori di Alba e Bra, lavorando in rete con le realtà profit e non profit locali. Le fotografie nascono dall’incontro tra Manuele e le persone che frequentano le attività organizzate in collaborazione con i Servizi Sociali sul territorio di Bra. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, Sabato e Domenica dalle 9 alle 12.30. L’ingresso è libero. Per informazioni tel. 348.9154618 www.progettoemmaus.it.

“Nati per leggere”

3 FEBBRAIO //ORE 17

Biblioteca civica “Giovanni Arpino”

Letture animate per bambini da 3 a 6 anni. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria allo 0172 413049. L’associazione “Stregatocacolor” racconta “Cappuccetto rosso”.

Teatro: “I due gemelli veneziani”

4 FEBBRAIO //ORE 21

Teatro Politeama Boglione

Con Jurij Ferrini Zanetto, figlio sciocco di un mercante, ha un fratello gemello, Tonino, che è dotato di grande intelligenza e fascino. Una serie di coincidenze ed equivoci dà luogo ad uno scambio fra i due, che si ritrovano quindi al centro di varie peripezie. Capolavoro goldoniano di freschezza, dinamicità e ariosità, “I due gemelli veneziani” è una commedia ricca di equivoci, scambi di persona, di espedienti e cadenze della Commedia dell’Arte. Uno spettacolo di puro divertimento. I singoli biglietti (20 euro interno, 18 ridotto under 26 e over 65) sono in vendita il venerdì pomeriggio, dalle 15 alle 19, al botteghino del teatro in piazza Carlo Alberto oppure su www.piemonteticket.it.

Un libro ai nuovi nati

8 FEBBRAIO //ORE 10,30

Biblioteca civica “Giovanni Arpino”

Come ogni anno la Biblioteca di Bra dona a tutti i nuovi nati (in questo caso del 2019) un volume di fiabe e filastrocche, oltre alla tessera della Bilbioteca stessa. La cerimonia, che vedrà la partecipazione dell’Amministrazione comunale, è in programma per la mattinata di sabato 8 febbraio nei locali di via Guala 45.

Teatro: “Azzurra balena”

9 FEBBRAIO //ORE 16

Teatro Politeama Boglione

Azzurra Balena, una balena di cartapesta, è stata costruita con tanto amore, tanto sentimento, al punto di rimanerle impresso, tra la colla e i fogli, il sogno di vivere il mare e i suoi abitanti. Desidera così tanto il mare e diventare una balena in carne e… fanoni, che alla fine ci riesce, con l’aiuto di alcuni personaggi e di una foca monaca. Riesce a diventare una balena grazie al viaggio che farà per mare; un mare grande e accogliente, in grado di perdonare e di punire, di riscaldare e di riparare, il quale riserva sempre nuove sorprese. Un lungo viaggio nel mar Tirreno, con incontri a sorpresa, per conquistare la vita. Lo spettacolo ha vinto il premio nazionale Favole Montane in Abruzzo indetto dal TFA-Teatro di Figura Abruzzese. Spettacolo per bambini e famiglie. I singoli biglietti (5 euro adulto, gratis bambino) sono in vendita il pomeriggio al botteghino del teatro in piazza Carlo Alberto oppure su www.piemonteticket.it.

“Nati per leggere”

10 FEBBRAIO //ORE 17

Biblioteca civica “Giovanni Arpino”

Letture animate per bambini da 3 a 6 anni. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria allo 0172 413049. Le Officine Z raccontano “G come gigante gentile”.

“Storie fuori dalle righe”

12 FEBBRAIO //ORE 17

Biblioteca civica “Giovanni Arpino”

Laboratori di lettura per bambini dai 6 ai 9 anni. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria allo 0172 413049. In collaborazione con la cooperativa sociale Lunetica. Incontro dal titolo “Una favola oltre le parole”.

“Nati per leggere”

17 FEBBRAIO //ORE 17

Biblioteca civica “Giovanni Arpino”

Letture animate per bambini da 3 a 6 anni. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria allo 0172 413049. L’associazione Cera racconta “Il mago di Oz”.

“Storie fuori dalle righe”

19 FEBBRAIO //ORE 17

Biblioteca civica “Giovanni Arpino”

Laboratori di lettura per bambini dai 6 ai 9 anni. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria allo 0172 413049. In collaborazione con la cooperativa sociale Lunetica. Incontro dal titolo “Fabbrica dei racconti”.

Teatro: “Bartleby”

22 FEBBRAIO //ORE 21

Teatro Politeama Boglione

Con Leo Gullotta

Regia di Emanuele Gamba

Bartleby fa lo scrivano: copia e compila diligentemente le carte che il suo padrone gli passa. Un giorno decide di rispondere a qualsiasi richiesta, dalla più semplice alla più normale in ambito lavorativo, con una frase: “Avrei preferenza di no”. Un gentile rifiuto che paralizza il lavoro e la logica. Un dramma innovativo e atipico: abituati all’idea di sviluppo e crescita senza limite con la quale siamo cresciuti, Bartleby ci lascia spiazzati, in lui nessuna aspirazione alla grandezza, solo rinuncia. I singoli biglietti (20 euro interno, 18 ridotto under 26 e over 65) sono in vendita il venerdì

pomeriggio, dalle 15 alle 19, al botteghino del teatro in piazza Carlo Alberto oppure su

www.piemonteticket.it.

“Nati per leggere”

24 FEBBRAIO //ORE 17

Biblioteca civica “Giovanni Arpino”

Letture animate per bambini da 3 a 6 anni. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria allo 0172 413049. L’associazione Teatrulla illustrerà “I racconti della diversità”.

MUSEO DEL GIOCATTOLO FAMILY FRIENDLY

22 – 23 FEBBRAIO

Museo del Giocattolo, via Guala 45

Ogni ultimo weekend del mese il Museo del giocattolo propone attività family freindly con il

contributo della Fondazione Crc. Il sabato mattina, dalle 9,30 alle 12 giochi da tavolo per famiglie con l’associazione Ordine della Rocca. La domenica pomeriggio, intrattenimento e animazione nel cortile del museo e visite teatralizzate (alle 15,30 e alle 17). Per questo appuntamento i giovani visitatori sono invitati a partecipare in maschera dato che è prevista una “sorpresa” di Carnevale.

Maggiori info allo 0172 413049.

Scuola di Pace – “Clima: non c’è più tempo”

28 FEBBRAIO //ORE 21

Sala conferenze “Giovanni Arpino”

Nuovo appuntamento con la Scuola di Pace “Toni Lucci” di Bra dedicato al tema del clima. Venerdì 28 febbraio alle 21 al centro polifunzionale “Giovanni Arpino” si discuterà dell’emergenza climatica, delle sue cause e dei suoi effetti. Relatore Claudio Cassardo, docente dell’Università di Torino e divulgatore scientifico. Ingresso libero. Per informazioni scrivere a [email protected]

Converso City Light

28 FEBBRAIO //ORE 20

Partenza via Vittorio Emanuele angolo via Moffa di Lisio

Bra aderisce all’evento “M’illumino di meno” per promuovere la riduzione dei consumi e degli sprechi. Converso Running Crew e Uisp Bra-Cuneo organizzano con il patrocinio della Città di Bra la podistica non competitiva su percorso di 5 km illuminato solo dalle luci frontali dei partecipanti.

GrandaGames

29 FEBBRAIO – 1 MARZO //TUTTO IL GIORNO

Movicentro

Con le associazioni Ordine della Rocca (Bra), “Accademia dei Giocatori” (Cuneo), “Dimensione Arcana” (Moretta), “Espansione Ludica” (Savigliano) e “Guardiani del Warp” (Fossano), una giornata dedicata ai giochi da tavolo moderni, di ruolo, di miniature e a tema storico. Ingresso libero.

