Prato Nevoso: 60 nazioni e ospiti speciali alla Coppa del Mondo Paralimpica (FOTO E VIDEO)

Dall’Islanda al Giappone, dalla Norvegia alla Russia, passando per Austria, Francia, Paesi Bassi, USA e Italia, ecco alcuni degli stati che, in questi giorni, stanno portando un po’ della loro cultura e del loro amore per lo sci senza barriere e confini a Prato Nevoso.

Si è alzato infatti ieri, mercoledì 15 gennaio, il sipario sull’unica tappa italiana di Coppa del Mondo di sci paralimpico; una tre giorni che è già un successo per gli organizzatori, per gli atleti e per il pubblico, grazie anche al bel tempo.

Oggi gli atleti, divisi nelle rispettive categorie, Standing Men, Standing Women, Sitting Men, Sitting Women, Vision Impaired Men and Vision Impaired Women, hanno affrontato altre due manches sulla pista del Caudano: una alle 9 e una verso le 12, quando, a sorpresa, sono arrivati anche Luca Pancalli, Presindente del Comitato Italiano Paralimpico e il noto illusionista della tv Marco Berry con la sua Associazione Marco Berry Onlus Magic For Children.

Ai nostri microfoni il Presidente di Discesa Liberi, Lorenzo Repetto, traccia un primo bilancio della tre giorni sulle nevi, ringraziando tutti gli enti che hanno partecipato nell’organizzazione e nella buona riuscita della manifestazione:

In video il saluto del team Giapponese e le parole di Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Domani gli atleti affronteranno ancora due manches, appuntamento alle ore 9, sulla pista del Caudano a Prato Nevoso.

Molti gli eventi a fare da cornice alla Coppa del Mondo: oggi, alle 15.30, ritrovo alla baita del Rosso con salita gratuita sulla nuova cabinovia firmata Posrche.